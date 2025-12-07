ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη στην εστία οι φιλοξενούμενοι

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη υποχρέωση στο γήπεδο της Λάρισας κόντρα στην ΑΕΛ. Με ανάγκη για τους τρεις βαθμούς και την επιστροφή στις νίκες στη Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκρυψε εκπλήξεις στα της ενδεκάδας, πέρα από τη θέση του τερματοφύλακα.

Εκεί ο Ισπανός εμπιστεύεται τον Κότσαρη, αφήνοντας τον Λαφόν που επέστρεψε από τραυματισμό και τον Ντραγκόφσκι στον πάγκο. Πέρα απ’ τον 28χρονο τερματοφύλακα, στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν εκπλήξεις.

Ο Καλάμπρια δεξιά στην άμυνα, ο Μλαντένοβιτς αριστερά, με τους Πάλμερ – Μπράουν και Τουμπά στόπερ. Σιώπης σε ρόλο αμυντικού μέσου, με τον Τσέριν δίπλα του και τον Μπακασέτα σε πιο δημιουργικό ρόλο. Τετέ και Ζαρουρί στα «φτερά», με τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.