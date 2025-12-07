ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη στην εστία οι φιλοξενούμενοι

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το ματς στη Λάρισα – Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Newsbomb

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη στην εστία οι φιλοξενούμενοι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός έχει δύσκολη υποχρέωση στο γήπεδο της Λάρισας κόντρα στην ΑΕΛ. Με ανάγκη για τους τρεις βαθμούς και την επιστροφή στις νίκες στη Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκρυψε εκπλήξεις στα της ενδεκάδας, πέρα από τη θέση του τερματοφύλακα.

Εκεί ο Ισπανός εμπιστεύεται τον Κότσαρη, αφήνοντας τον Λαφόν που επέστρεψε από τραυματισμό και τον Ντραγκόφσκι στον πάγκο. Πέρα απ’ τον 28χρονο τερματοφύλακα, στις υπόλοιπες θέσεις δεν υπάρχουν εκπλήξεις.

Ο Καλάμπρια δεξιά στην άμυνα, ο Μλαντένοβιτς αριστερά, με τους Πάλμερ – Μπράουν και Τουμπά στόπερ. Σιώπης σε ρόλο αμυντικού μέσου, με τον Τσέριν δίπλα του και τον Μπακασέτα σε πιο δημιουργικό ρόλο. Τετέ και Ζαρουρί στα «φτερά», με τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

G7kqurOWAAA9e-K.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:53TRAVEL

Απόδραση στην Ευρυτανία: Το χωριό που θα λατρέψετε να εξερευνήσετε τα φετινά Χριστούγεννα

16:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη στην εστία οι φιλοξενούμενοι

16:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος για 3 ανήλικες στο Καματερό: Μεθυσμένος Ινδός τις απείλησε με χαρτοκόπτη

16:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις στο θρίλερ του Άμπου Ντάμπι!

16:28LIFESTYLE

Ellie Goulding: Εμφανίστηκε στη σκηνή με φουσκωμένη κοιλίτσα αποδεικνύοντας πόσο hot είναι ακόμα και στην εγκυμοσύνη της

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 39χρονος για την διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνίδας

16:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στον Αστέρα Τρίπολης, «έφυγε» η σύζυγος του Ισιαγκά Σιλά

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στο Τυμπάκι: Νεκρός ο αγαπητός οδηγός Μπάμπης Γερωνυμάκης

15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης

15:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έκλεισε το… μάτι στις ομάδες της Euroleague | Οι απίθανοι αριθμοί του

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο ζώων έχει η οικογένεια του 2χρονου που δέχτηκε επίθεση από το πίτμπουλ – «Δεν είχε πάει ποτέ το παιδί εκεί πέρα», λέει ο πατέρας του

15:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης πληρωμή: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σκληρή απάντηση» από συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα: «Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής» - Νέο σφυροκόπημα κατά ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

15:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων: Ποια ημέρα ξεκινάει - Ποιες ώρες θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε όταν έχασε τα πρόβατά του από ευλογιά – «Δεν πρέπει να ταράζεται, πέρασε εγκεφαλικό»

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Θα συναντηθώ με τον Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ο Σίλβα του έβαλε δύσκολα, αλλά ένα δεκάλεπτο του έφτασε!

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

14:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω-κάτω ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ: Σε αντίθετη κατεύθυνση από τον Φάμελλο η «Αυγή» - Παραιτήθηκε ο Σουρμελίδης για το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ζούσε με 20 σκυλιά η οικογένεια του 2χρονου Λίο - Οι φωτογραφίες του παιδιού με τα ζώα

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

12:20LIFESTYLE

Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου

15:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα πληρωθούν οι δικαιούχοι - Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία είναι κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

16:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στον Αστέρα Τρίπολης, «έφυγε» η σύζυγος του Ισιαγκά Σιλά

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο ζώων έχει η οικογένεια του 2χρονου που δέχτηκε επίθεση από το πίτμπουλ – «Δεν είχε πάει ποτέ το παιδί εκεί πέρα», λέει ο πατέρας του

13:01LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: «Εδώ και 9 χρόνια είμαι βίζιτα, πεταμένη, μεθυσμένη...»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα» - Σε σοκ οι διασώστες που είδαν το παιδί μετά την επίθεση του πίτμπουλ

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνoυν ECMWF και GFS την επόμενη κακοκαιρία - Η πρόβλεψη Αμερικανών και Ευρωπαίων

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Έλαμψε ο ουρανός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: 350 drones έφεραν τα Χριστούγεννα στην πόλη

13:27ΚΟΣΜΟΣ

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία» – Οι 2 εκκρεμότητες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

16:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις στο θρίλερ του Άμπου Ντάμπι!

18:48LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ