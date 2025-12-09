ΑΕΚ: Προσπάθειες για να βρεθεί συμβιβαστική λύση με Μήτογλου
Η ΑΕΚ κι η πλευρά του Σίμου Μήτογλου έχουν ξεκινήσει προσπάθειες, ώστε να βρεθεί συμβιβαστική λύση, για τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Οι σχέσεις της «Ένωσης» με τον Έλληνα αμυντικό οδηγήθηκαν στα άκρα, ωστόσο, πλέον, είναι σε διαδικασία για την ανεύρεση εξωδικαστικής λύσης.
Οι δύο πλευρές έκαναν εκατέρωθεν προσφυγές στην επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ, για να λυθεί η συνεργασία τους με όρους που συμφέρουν την εκάστοτε πλευρά.
Η αρχική εκδίκαση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την 21η Νοεμβρίου, αναβλήθηκε, όπως συνέβη και με εκείνη της Δευτέρας (08/12).
ΑΕΚ και Μήτογλου καταβάλουν πλέον προσπάθειες ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση κι απομένει να δούμε ποια θα είναι η τελική εξέλιξη.
