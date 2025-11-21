ΑΕΚ: Στα άκρα οι σχέσεις με Μήτογλου - Εκατέρωθεν προσφυγές

Ο Σίμος Μήτογλου έχει καταθέσει προσφυγή κατά της ΠΑΕ ΑΕΚ μέσω της οποίας ζητά να λυθεί το συμβόλαιο του (το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι) υπέρ του, λόγω του ότι δεν προπονείται με την πρώτη ομάδα, αναφέροντας πως μειώνεται η προσωπικότητα του μέσω αυτής της διαδικασίας.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας στόπερ, μετά την επιστροφή της ομάδας από την προετοιμασία, προπονείται ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα με απόφαση του Νίκολιτς, καθώς δεν υπολογίζεται.

Η ΑΕΚ απαντά στην προσφυγή του Μήτογλου με δική της προσφυγή και ζητά τη λύση της συνεργασία με όρους υπέρ της.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί την ερχόμενη Δευτέρα (24/11) στις 16:00.