Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο Europa League, ενώ η ΑΕΚ θέλει νίκη πρόκρισης στο Conference - Πού θα δείτε τα σπουδαία ματς.

Μάχες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη - Οι ώρες και τα κανάλια
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πλούσιο το πρόγραμμα της Πέμπτης (11/12) για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με σημαντικούς αγώνες τόσο στο Europa League, όσο και στο Conference League.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Λουντογκόρετς, για την έκτη αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.

Ο Παναθηναϊκός, επίσης για την έκτη αγωνιστική του Europa League, υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν και με νίκη εξασφαλίζει την πρόκρισή του στα νοκ άουτ ματς, ενώ ανοίγει διάπλατα τον δρόμο και για την πρώτη 8άδα. Η αναμέτρηση αυτή θα ξεκινήσει στις 22.00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD και τον ΑΝΤ1.

Για το Conference League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τουρκία απέναντι στην πρωτοπόρο της διοργάνωσης Σαμσουνσπόρ. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:45, με κάλυψη από το Cosmote Sport 4 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:

  • Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ (19:45, Cosmote Sport 3 HD)
  • Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ (19:45, Cosmote Sport 4 HD)
  • Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (22:00, Cosmote Sport 5 HD, ΑΝΤ1)
09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

