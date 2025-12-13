Super League 2: Εκτός έδρας αποστολή με Αιγάλεω στα... Ψαχνά για την Καλαμάτα! – Το πρόγραμμα

Με μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται η δεύτερη τη τάξει κατηγορία.

Στον Β’ όμιλο, η Καλαμάτα βρίσκεται στην κορυφή, ούσα στο +2 από τον Πανιώνιο. Η «Μαύρη Θύελλα» θα επιδιώξει να πάρει το «διπλό» κόντρα στο Αιγάλεω, παραμένοντας μόνη στην πρώτη θέση, βάζοντας παράλληλα πίεση στην ομάδα της Νέας Σμύρνης, η οποία παίζει την Κυριακή (14/12) στην Ηλιούπολη.

Το «Σίτι» έρχεται από σπουδαία νίκη με 3-0 επί της Ηλιούπολης, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα. Η ομάδα της Πελοποννήσου, βέβαια, είναι άλλο επίπεδο, αφού και αήττητη παραμένει και έξι διαδοχικές νίκες μετράει (με 17-4 τέρματα).

Το Αιγάλεω – Καλαμάτα θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο των Ψαχνών. Θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ACTION 24.

Η Ελλάς Σύρου φιλοξενεί τη Μαρκό με τους νησιώτες να έχουν συλλέξει 10 βαθμούς στην τελευταία τετράδα αγώνων (3-1-0 με 11-4 τέρματα) ενώ η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου μετά από δυο σερί νίκες ηττήθηκε δύσκολα με 1-0 από τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη.

Ο Ολυμπιακός Β' προσπαθεί να… σηκώσει κεφάλι καθώς υποδέχεται την Athens Kallithea FC. Οι «ερυθρόλευκοι» αγνοούν τη νίκη από τις 18 Οκτωβρίου (0-1-5 με 6-15 τέρματα) τη στιγμή που η ομάδα της Καλλιθέας με το 2-0 επί των Χανίων επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από δυο σερί ήττες.

Στον Α' όμιλο, «εξάποντο» στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού είναι το παιχνίδι στη Χρυσούπολη, με τον τοπικό Νέστο να κοντράρεται με τον Καμπανιακό. Ισόβαθμοι είναι ΠΑΟΚ Β’ και Καβάλα που τίθενται, αντιμέτωποι στο γήπεδο του Καμπανιακού. Αμφότερες οι ομάδες θα είναι στα Playouts οπότε κάθε βαθμός θα είναι χρήσιμος ενόψει της συνέχειας, με τους «ασπρόμαυρους» να παίρνουν τέσσερις στα δυο τελευταία ματς και τους «αργοναύτες» έξι στο ίδιο διάστημα.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στη Super League 2

Α Όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα (15:00)

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός (15:00)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Νίκη Βόλου – Αστέρας B’ AKTOR (14:00 – ACTION 24)

Ηρακλής – Μακεδονικός (15:00)

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00)

Η βαθμολογία

ΠΟΤ Ηρακλής 31 (25-10) Αναγέννηση Καρδίτσας 30 (19-6) Νίκη Βόλου 28 (32-6) Αστέρας Τρίπολης Β’ 27 (18-10) ΠΑΟΚ Β’ 15 (15-17) Καβάλα 15 (8-16) Νέστος Χρυσούπολης 11 (7-14) ΠΑΣ Γιάννινα 9 (8-16) Καμπανιακός 9 (6-21) Μακεδονικός 5 (4-26)

Β Όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea (13:00)

Ελλάς Σύρου – Μαρκό (13:30)

Αιγάλεω – Καλαμάτα (14:00 - ACTION 24)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Χανιά – Παναργειακός (15:00)

Ηλιούπολη – Πανιώνιος (15:00)

Η βαθμολογία

Καλαμάτα ΠΣ 35 (34-9) Πανιώνιος 33 (23-6) ΓΣ Μαρκό 22 (16-11) Athens Kallithea FC 20 (18-13) Ελλάς Σύρου 19 (21-13) Ολυμπιακός Β’ 14 (15-23) Αιγάλεω 14 (10-11) Χανιά 9 (8-18) Ηλιούπολη 7 (9-26) Παναργειακός 4 (6-30)

