Super League: Σέντρα στον δεύτερο γύρο με τρεις αναμετρήσεις – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Ένα πολύ ωραίο πρόγευμα πριν από το Άρης – Ολυμπιακός και τις αναμετρήσεις των άλλων ομάδων της Big-4.

Με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο της – τρίτος προπονητής για φέτος μετά τους Γιώργου Πετράκη, Στέλιο Μαλεζά – η ΑΕΛ θα επιδιώξει να κάνει νέο ξεκίνημα. Βέβαια, το έργο της στο «Λάμπρος Κατσώνης» μόνο εύκολο δε θα είναι, αφού ο Λεβαδειακός είναι εξαιρετικός ενώ διαθέτει και την καλύτερη επίθεση της κατηγορίας – κι ας μην κέρδισε στις δυο τελευταίες αγωνιστικές. Οι Βοιωτοί παραμένουν στην τέταρτη θέση, αλλά μαζί με τον Βόλο, ο οποίος κοντράρεται την Κυριακή (14/12) στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.

Σύγκρουση επαρχιακών ομάδων στο Παγκρήτιο, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό σε ματς… έξι βαθμών στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού. Οι Κρητικοί μετρούν έξι ήττες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές αλλά οι Σερραίοι είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση στο αντίστοιχο διάστημα έχοντας επτά! Ούτε η έλευση του Ζεράρ Σαραγόσα βελτίωσε τα πράγματα στα «λιοντάρια».

Στο γήπεδο της Νεάπολης, η Κηφισιά περιμένει τον Αστέρα AKTOR, με τις δυο ομάδες να έχουν ως στόχο τη συμμετοχή στα playoffs 5-8. Μετά από δυο σερί ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε τέσσερις βαθμούς σε δυο αγωνιστικές. Οι Αρκάδες, από την άλλη, ανεβασμένοι μετά την έλευση του Κρις Κόουλμαν, διατηρούν αήττητο πέντε αγωνιστικών (2-3-0 με 6-2 τέρματα) αλλά οι πολλές ισοπαλίες τους κρατούν πίσω.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet Novasports2HD

18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός CosmoteSport2HD

20:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης AKTOR CosmoteSport1HD

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ CosmoteSport1HD

18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Novasports2HD

20:00 Άρης – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος CosmoteSport1HD

Η βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

Ολυμπιακός 34 (30-7) ΠΑΟΚ 32 (29-10) ΑΕΚ 31 (19-10) Λεβαδειακός 22 (31-17) Βόλος ΝΠΣ 22 (16-16) Παναθηναϊκός 19 (19-14) Άρης 16 (12-16) Κηφισιά 16 (21-22) Παναιτωλικός 15 (14-18) Αστέρας Τρίπολης 12 (15-18) Ατρόμητος 9 (12-20) ΟΦΗ 9 (11-25) ΑΕΛ 8 (13-24) Πανσερραϊκός 5 (7-32)

