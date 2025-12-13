Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Σπουδαία αναμέτρηση στο «Ζηρίνειο» για τη Women’s Football League – Ώρα, κανάλι

Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο «Ζηρίνειο» κόντρα στον αξιόμαχο Παναθηναϊκό.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είναι αήττητος, μετρώντας 9 νίκες και μια ισοπαλία, έχοντας μάλιστα δεχθεί μόλις ένα γκολ! Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μόνος στην κορυφή, όντας στο +3 από την ΑΕΚ και στον Αστέρα Τρίπολης.

Η επιθετικός Μινέλα Γκατσανίτσα, δήλωσε στο, acpaok.gr: «Το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Πρώτα απ' όλα γιατί θέλουμε να παραμείνουμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αλλά και επειδή πρόκειται για ένα ντέρμπι. Θα κάνουμε τα πάντα για να αποδείξουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Έχουμε δύο παιχνίδια μέχρι την διακοπή των εορτών, θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, και να πάρουμε δύο νίκες, ώστε η διακοπή να μας φέρει σ' ένα πολύ όμορφο κλίμα».

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην έβδομη θέση, αλλά απέχει μόλις τρεις βαθμούς από την πρώτη τετράδα και απειλεί με απώλεια την ομάδα της Θεσσαλονίκη. Την περασμένη αγωνιστική, οι «πράσινες» επικράτησαν 3-1 της Κηφισιάς στο ντεμπούτο του Γιάννη Χαραλαμπίδη στην τεχνική ηγεσία τους.

Το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για τις 13:45 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Women's Football League:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

13:45 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Κυριακή 14/12

11:15 Βόλος – ΡΕΑ

13:00 ΟΦΗ – Τρίκαλα

15:00 Αγία Παρασκευή – Κηφισιά

15:00 Νέες Ατρομήτου – Βόλος 2004

15:00 Οδυσσέας Μοσχάτου – Αστέρας Τρίπολης

Αχαρναϊκός – ΑΕΚ 0-3 α.α.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 28 (41-2) ΑΕΚ 27 (32-9) Αστέρας Τρίπολης 25 (34-6) ΟΦΗ 20 (21-8) ΑΟ ΡΕΑ 19 (22-10) ΝΠΣ Βόλος 18 (21-11) Παναθηναϊκός 17 (16-14) Οδυσσέας Μοσχάτου 11 (12-16) Κηφισιά 10 (11-16) Αγία Παρασκευή 9 (6-12) ΑΟ Τρίκαλα 2011 6 (5-28) ΑΣ Βόλος 2004 4 (5-33) Νέες Ατρομήτου 2018 4 (5-39) Αχαρναϊκός (αποχώρησε από το πρωτάθλημα)

Διαβάστε επίσης