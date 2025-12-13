Super League 2: «Διπλό» η Καβάλα, νίκη για Νέστο Χρυσούπολης

Στη Super League 2 και τον Α’ όμιλο, η 14η αγωνιστική… άνοιξε αυλαία με δύο αναμετρήσεις. Σημαντική νίκη πήρε η Καβάλα που επικράτησε 2-0 στην έδρα του ΠΑΟΚ Β’. Οι «αργοναύτες» άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό, όταν ο Σιφναίος ευστόχησε σε πέναλτι. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 41’, ο Αλιατίδης διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων.

Νίκη με 2-0 και για τον Νέστο Χρυσούπολης, κόντρα στον Καμπανιακό. Στο 35’ ο Γκιώνης άνοιξε το σκορ, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 66’ με τον Σταυρόπουλο.

Super League 2 – Α’ Όμιλος – 14η Αγωνιστική

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 0-2

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

14:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β’

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα

15:00 Ηρακλής – Μακεδονικός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ηρακλής 31

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

3. Νίκη Βόλου 28

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 27

5. Καβάλα 18 -14αγ.

6. ΠΑΟΚ Β’ 15 -14αγ.

7. Νέστος Χρυσούπολης 14 -14αγ.

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9 -14αγ.

10. Μακεδονικός 5