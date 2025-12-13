Super League 2: «Διπλό» η Καβάλα, νίκη για Νέστο Χρυσούπολης
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στον Α’ όμιλο της κατηγορίας, όπου έγιναν τα πρώτα δύο ματς της 14ης αγωνιστικής.
Στη Super League 2 και τον Α’ όμιλο, η 14η αγωνιστική… άνοιξε αυλαία με δύο αναμετρήσεις. Σημαντική νίκη πήρε η Καβάλα που επικράτησε 2-0 στην έδρα του ΠΑΟΚ Β’. Οι «αργοναύτες» άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό, όταν ο Σιφναίος ευστόχησε σε πέναλτι. Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 41’, ο Αλιατίδης διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων.
Νίκη με 2-0 και για τον Νέστο Χρυσούπολης, κόντρα στον Καμπανιακό. Στο 35’ ο Γκιώνης άνοιξε το σκορ, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 66’ με τον Σταυρόπουλο.
Super League 2 – Α’ Όμιλος – 14η Αγωνιστική
Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 2-0
ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 0-2
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
14:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β’
15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα
15:00 Ηρακλής – Μακεδονικός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Ηρακλής 31
2. Αναγέννηση Καρδίτσας 30
3. Νίκη Βόλου 28
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 27
5. Καβάλα 18 -14αγ.
6. ΠΑΟΚ Β’ 15 -14αγ.
7. Νέστος Χρυσούπολης 14 -14αγ.
8. ΠΑΣ Γιάννινα 9
9. Καμπανιακός 9 -14αγ.
10. Μακεδονικός 5