ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη οι «πράσινοι» στο βασικό σχήμα

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του «τριφυλλιού» στο ντέρμπι της Τούμπας.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με Κότσαρη οι «πράσινοι» στο βασικό σχήμα
Ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει το 2025 με μια νίκη αυτοπεποίθησης, που θα τον κρατήσει… ζωντανό στο κυνήγι έστω της τρίτης θέσης. Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει αγωνιστικά προβλήματα, όμως με τα δεδομένα που αντιμετωπίζει, έκανε τις επιλογές του γι8α την ενδεκάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Κότσαρης προτιμήθηκε κάτω απ’ τα δοκάρια, καθώς ο Λαφόν είναι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Στην περίπτωση που η διάταξη είναι με τέσσερις στην άμυνα, ο Γεντβάι θα είναι δεξί μπακ, ενώ αριστερά ο Καλάμπρια. Πάλμερ – Μπράουν και Τουμπά οι στόπερ.

Σιώπης και Τσιριβέγια στον άξονα, με τον Μπακασέτα σε δημιουργικό ρόλο μπροστά τους. Τετέ και Ζαρουρί στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Σφιντέρσκι κορυφή στην επίθεση.

