Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης
Φίλαθλος στις εξέδρες αντιμετώπισε πρόβλημα και έτσι χρειάστηκε να μπει το ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ένα τέταρτο η σέντρα στο ματς.
Η Λίβερπουλ φιλοξενήθηκε από την Φούλαμ για την Premier League. Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στις 15:00 ώρα Αγγλίας (17:00 Ελλάδος). Όμως η σέντρα πήγε πίσω 15 λεπτά.
Όπως έγινε γνωστό, χρειάστηκε επειγόντως το ιατρικό επιτελείο να πάει στις κερκίδες για έκτακτο περιστατικό.
Οι παίκτες πήγαν στα αποδυτήρια προκειμένου να ανοίξει δρόμος και να μπει το ασθενοφόρο στον αγωνιστικό χώρο. Λεπτομέρειες αναφορικά με την κατάσταση υγείας του φιλάθλου ή το πρόβλημα που αντιμετώπισε, δεν έγιναν γνωστές.
