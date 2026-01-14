ΑΕΚ: «Πρέπει να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό, αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στη σημασία του ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, το οποίο χαρακτήρισε «ευκαιρία», ώστε η ομάδα του να φτιάξει και πάλι το μομέντουμ της, ενόψει της συνέχειας σε Super League και Conference League.

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
Ο Σέρβος τεχνικός ανέλαβε την ευθύνη για τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Νίκολιτς μιλώντας για τη συνέχεια, επεσήμανε ότι: «Τώρα είναι ευκαιρία το ματς με τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο ντέρμπι, αλλά είναι καλό να έχειςτόσο δυνατό ματς. Σου δίνει ευκαιρία να φτιάξεις μομέντουμ. Αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες, ειδικά σε ντέρμπι».

Ο τεχνικός της ΑΕΚ επανέλαβε την ανάγκη που εξακολουθεί να έχει η ομάδα για την απόκτηση ενός κεντρικού χαφ, αν και υπογράμμισε ότι αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το κακό ξεκίνημα στο 2026.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου

«Καλή χρονιά σε όλους. Το κλειδί της σημερινής βραδιάς είναι φυσικά ο αποκλεισμός. Πολύ στενάχωρο για εμάς. Δεν ήμασταν έτοιμοι για ένα παιχνίδι νοκ άουτ. Παρά ότι η στατιστική ήταν με το μέρος μας είχαμε, παντελής έλλειψη συγκέντρωσης, ευκαιρίες. Με τον Αρη και σήμερα είχαμε μόνο ένα γκολ κι αυτό τυχερό. Η ομάδα είναι όπως ήταν πριν τρεις μήνες: δεν έχει συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Δεν είμαστε σε καλή φόρμα. Δε μπορώ να πω τίποτε για τη νοοτροπία και το πνεύμα μάχης των παικτών. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Πρέπει να εισαι συγκεντρωμένος, δεν πρέπει να χάνεις το στόχο. Δύσκολη βραδιά. Λυπάμαι. Εγώ ευθύνομαι. Πρέπει να βρούμε τη λύση. Είναι ευκαιρία: σε τέσσερις μέρες έχουμε το δύσκολο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εχουμε δυο ανοιχτούς στόχους μπροστά μας: το πρωτάθλημα και την Ευρώπη και εκεί πρέπει να συγκεντρωθούμε. Φυσικά, να προσθέσω, ότι ευχαριστώ από καρδιάς τους φιλάθλους μας που ήρθαν εδώ να μας στηρίξουν. Το έκαναν με θερμό τρόπο. Λυπάμαι γι’ αυτούς που δεν τους ανταμείψαμε με αυτό που θέλαμε».

Αν θεωρεί ότι η ομάδα επαναπαύτηκε μετά το σερί πριν τα Χριστούγεννα;

«Φυσικά! Θα θυμάστε ότι πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων ήμασταν πρώτοι στο πρωτάθλημα και δυνατοί και στους τρεις στόχους. Στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ υπήρχε μία ευφορία από τον κόσμο. Ειχα τονίσει ότι πρέπει να είμαστε μετρημένοι. Ο κόσμος μιλούσε για τελικό και νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Πάντα πρέπει να είμαστε παιχνίδι με παιχνίδι. Εγώ ευθύνομαι. Αυτή η ευφορία όμως στα Βαλκάνια κερδίζει έδαφος ο ενθουσιασμός. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που έχουν πέσει οι άμυνές μας. Προσωπικά σαν προπονητής δεν παρασύρομαι ούτε από τον ενθουσιασμό, ούτε από την πίεση όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ειμαστε σε μια περιοχή του κόσμου που οι άνθρωποι είναι πολύ ενθουσιώδης. Εσωτερικά στην ομάδα δεν βλέπω διαφορά στο παιχνίδι μας. Βλέπω έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας. Οι παίκτες που είχαν απόδοση στο καλό κομμάτι της σεζόν δεν έχουν καλή απόδοση. Δε θα τους ονοματίσω, φυσικά. Χάνουν πάσες, δεν έχουν ρυθμό. Καμιά φορά η ήττα μπορεί να λειτουργήσει ως μάθημα, μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για να αντιστρέψει την κατάσταση και να συνεχίσουμε νικηφόρα».

Αν περίμενε να επηρεαστεί τόσο η ομάδα στη διακοπή κι αν την Κυριακή θα περιμένει κάτι διαφορετικό από τους παίκτες του;

«Δεν είναι ότι το περίμενα. Το φοβόμουν, αλλά όχι κυριολεκτικά. Το κατέστησα σαφές πριν τις γιορτές. Φυσικά όλοι ήθελαν να κάνουν διακοπές. Ολοι ήμασταν κουρασμένοι. Όμως επειδή είχαμε ένα εξαιρετικό σερί δε θες διακοπή. Με τέτοιο σερί χτίζεις αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι ευκαιρία το ματς με τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο ντέρμπι, αλλά είναι καλό να έχειςτόσο δυνατό ματς. Σου δίνει ευκαιρία να φτιάξεις μομέντουμ. Αυτό κάνουν οι μεγάλες ομάδες, ειδικά σε ντέρμπι. Τρέφονται απ’ αυτό. Να δείξουν αποφασιστικότητα. Δεν έχουμε την ευκαιρία μας στο Κύπελλο, αλλά είμαστε ζωντανά σε δυο διοργανώσεις και θα κάνουμε τα πάντα, αρχής γενομένης από την Κυριακή».

Για τις αντεπιθέσεις του ΟΦΗ και το πρόβλημα της ΑΕΚ να αναχαιτίσει τον αντίπαλο. Αν η απόκτηση αμυντικού χαφ είναι πιο επιτακτική τώρα;

«Το ειχα πει ότι ο ΟΦΗ είναι σε καλό… φεγγάρι. Το είχαμε δει στα παιχνίδια του και όταν γυρίσει το σύστημά του σε 3-4-3 μπορεί να κάνει αυτό το παιχνίδι και να κάνει ζημιές. Εκτός από 5 πρώτα λεπτά δε θεωρώ ότι υπήρχε πρόβλημα. Φαίνεται ότι κάναμε 26 τελικές κι αυτοί 7. Δεχθήκαμε ένα γκολ που τα μπακ μας ήταν ψηλά να διατηρήσουν τον έλεγχο. Αυτό φυσικά πάντα χρειαζόμαστε έναν παίκτη που να μπορεί να είναι πιο δυνατός αμυντικός. Να ανακτά μπάλες. Αλλά δε θεωρώ να αποτελέσει αυτό δικαιολογία ή ότι οι παίκτες μας δεν έχουν την ποιότητα. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά πάντα υπάρχει η ανάγκη».

