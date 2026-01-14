ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: «Παλικάρι» από την Κρήτη! Πήρε μεγάλη πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο ΟΦΗ με γκολ του Έντι Σαλσέδο νίκησε 1-0 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας – Οι Κρητικοί θα παλέψουν με τον Λεβαδειακό για μια θέση στον τελικό.

ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: «Παλικάρι» από την Κρήτη! Πήρε μεγάλη πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ομάδα της Κρήτης έκανε το μεγάλο «μπαμ» στη φετινή διοργάνωση, παίρνοντας μια ιστορική νίκη στην «OPAP Arena».

Ο ΟΦΗ έγινε η πρώτη ομάδα, εκτός Big-4, που κερδίζει στην έδρα της ΑΕΚ, μετά την επιστροφή στο «σπίτι» της και βλέπει τον δρόμο ορθάνοικτο για τη δεύτερη διαδοχική συμμετοχή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη στάθηκε αρκετά καλά, είχε δοκάρι με τον Νους στο 2’ και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα «χτύπησε» σε αντεπίθεση με τον Σαλσέδο, ο οποίος πέτυχε το «χρυσό» γκολ στο 80ο λεπτό.

Σοκ για την ΑΕΚ, η οποία δεν έχει καταφέρει να συνέλθει από τη διακοπή και μετά την απώλεια βαθμών στο «Κλ. Βικελίδης», απώλεσε και τον έναν από τους δύο τίτλους που διεκδικεί στην Ελλάδα. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν δύο δοκάρια με τους Γιόβιτς (43’) και Μαρίν (65’)

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ πήγε να πιάσει στον… ύπνο την ΑΕΚ, όπως είχε κάνει στο ματς πρωταθλήματος (είχε προηγηθεί με τον Σαλσέδο στο 2’). Αυτή τη φορά, όμως, ο Νους, στο ίδιο λεπτό, σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι.

Οι «κιτρινόμαυροι», οι οποίοι γλίτωσαν την… ψυχρολουσία, έκαναν ένα 5λεπτο για να μπουν στο ματς. Στη συνέχεια πήραν την μπάλα στα πόδια τους και βάζοντας στην… εξίσωση τους Κουτέσα και Ελίασον προσπάθησε να απειλήσει.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή της ήταν το σουτ του Πενράις στο 16ο λεπτό, με την μπάλα να χτυπάει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο πρώτο μισάωρο, πάντως, η «Ένωση» είχε μεν την κατοχή, αλλά δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει φάσεις στα αντίπαλα καρέ, με τον ΟΦΗ να στέκεται αρκετά καλά.

Στο 33ο λεπτό, η ΑΕΚ έχασε διπλή ευκαιρία, αλλά ο Πινέδα δεν μπόρεσε με εξ επαφής σουτ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ το πλασέ του Ελίασον στη συνέχεια ήταν αδύναμο και μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος.

Οι παίκτες του Νίκολιτς συνέχισαν την πίεση και… ισοφάρισαν τα δοκάρια, καθώς η μπάλα, μετά την κεφαλιά του Γιόβιτς στο 43ο λεπτό, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του ΟΦΗ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η «Ένωση» έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε την κεφαλιά του Κουτέσα, ενώ το σουτ του Ελίασον πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι, με τον Πινέδα να μην μπορεί να την σπρώξει εξ επαφής στα δίχτυα.

Μετά την ανάπαυλα, ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά, κράτησε την μπάλα και προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Ο Νίκολιτς βλέποντας την ομάδα του να αντιμετωπίζει θέματα, προχώρησε σε τρεις αλλαγές, με τους Βάργκα, Κοϊτά και Μαρίν να περνούν τις θέσεις των Ελίασον, Κουτέσα και Μάνταλου στο 58ο λεπτό.

Οι αλλαγές σταδιακά βοήθησαν την «Ένωση» να ανεβάσει την απόδοση της και να γίνει απειλητική, βάζοντας παράλληλα στο… παιχνίδι και την εξέδρα. Η ομάδα του Νίκολιτς έκλεισε τους αντιπάλους στα καρέ τους για περίπου ένα δεκάλεπτο κι έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Μαρίν στο 65ο λεπτό! Ο Ρουμάνος έπιασε σουτ - βολίδα με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο!

Ο ΟΦΗ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 76’, με τον Νους να στρώνει στον Σαλσέδο, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Μπρινιόλι έκανε εντυπωσιακή επέμβαση.

Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι ήταν απειλητικοί στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκε το γκολ με τον Σαλσέδο στο 80ο λεπτό! Οι Κρητικοί έφυγαν σε ωραία αντεπίθεση με τον Κρίζμανιτς, που έδωσε στον Ιταλό επιθετικό, ο οποίος με ωραίο διαγώνιο σουτ έκανε το 0-1.

Στον χρόνο που απέμενε, ο ΟΦΗ έπαιξε με τον χρόνο, η ΑΕΚ πίεσε, αλλά δεν βρήκε γκολ, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία με τον Ρέλβας στο 90+1’. Ο Χριστογεώργος μπλόκαρε την κοντινή κεφαλιά του.

Οι Κρητικοί με τους γηπεδούχους να παίζουν ψηλά έχασα μεγάλη ευκαιρία σε αντεπίθεση να σκοράρουν και δεύτερο γκολ, αλλά ο Μπρινιόλι νίκησε σε τετ-α-τετ τον Θεδοσουλάκη, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.

