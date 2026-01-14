Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι των προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας

ΠΑΟΚ για μεγάλα πράγματα στο «Γ. Καραϊσκάκης»!

Οι Θεσσαλονικείς πήραν με εντυπωσιακό τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όντας τακτικά άψογοι και ουσιαστικά καλύτεροι του Ολυμπιακού, επικράτησαν 2-0, σημειώνοντας και τα δύο τέρματα στο πρώτο τέταρτο.

Τα γκολ των Μύθου και Οζντόεφ, η μαχητικότητα, η αυτοπεποίθηση που είχε ο «δικέφαλος», συνδυάστηκε με την εξαιρετική συγκέντρωσή του στο πλάνο. Από την άλλη ο Ολυμπιακός έμοιαζε να ξαφνιάστηκε και δεν βρήκε σε κανένα σημείο του ματς τρόπο να «απαντήσει». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει τις καλύτερες ευκαιρίες του στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν όλα ουσιαστικά είχαν κριθεί.

Δείτε τα highlights του ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

