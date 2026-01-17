Premier League: Επανέναρξη με ντέρμπι του Μάντσεστερ! – Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (17/01)

Με τη «μονομαχία» του Μάντσεστερ επιστρέφει το αγγλικό πρωτάθλημα, έπειτα από περίπου δέκα ημέρες, λόγω των υποχρεώσεων των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας στο FA Cup.

Η Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», με τις δύο ομάδες να θέλουν μόνο τη νίκη για τους δικούς τους λόγους.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», οι οποίοι βρίσκονται 17 βαθμούς πίσω από την κορυφή, θέλουν να πανηγυρίσουν μια σπουδαία νίκη που θα τους δώσει ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Από την πλευρά τους, οι «πολίτες», με ανεβασμένη ψυχολογία ύστερα από τη νίκη επί της Νιούκαστλ στον πρώτο ημιτελικό του League Cup, θα επιδιώξουν κόντρα στη... μισητή «συμπολίτισσα» να επιστρέψουν στα «τρίποντα» ύστερα από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, οι οποίες τους έχουν φέρει στο -6 από την κορυφή.

Το ντέρμπι της Premier League, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι του Σαββάτου (17/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (17/01)

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ - ΠΑΣ Γιάννινα Α1 Basketball League Γυναικών 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου - Οδυσσέας Μοσχάτου Ποδόσφαιρο 14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι Premier League 2025/26 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κόβεντρι – Λέστερ Sky Bet EFL Championship 2025-26 15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26 15:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Κηφισιά Stoiximan Super League 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Ίντερ Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ Sports HD Προμηθέας Πάτρας – Πανιώνιος Stoiximan GBL 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι Stoiximan GBL 16:30 Novasports Extra 4 Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Μάιντς Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports 6HD Αμβούργο – Γκλάντμπαχ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ - Ζανκτ Πάουλι Bundesliga 2025/26 17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπέρνλι Premier League 2025/26 17:00 Novasports Start Λιντς – Φούλαμ Premier League 2025/26 17:00 Novasports News Σάντερλαντ - Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26 17:00 Novasports 5HD Τότεναμ - Γουέστ Χαμ Premier League 2025/26 17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Μπρέντφορντ Premier League 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ερόκσπορ - Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Όξφορντ - Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπιλμπάο La Liga EA Sports 2025/26 17:30 Novasports Extra 3 Άγιαξ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie 2025/26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – ΑΕΚ Stoiximan GBL 18:20 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε12 Μπάσκετ 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Τουρκία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Πόλο 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Σασουόλο Serie A 2025-26 19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ Premier League 2025/26 19:30 Novasports Prime Λειψία - Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 2025/26 19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Οβιέδο La Liga EA Sports 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ - Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship 2025-26 19:30 Novasports 3HD Λειψία - Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 2025/26 19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντερτόνα - Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A 2025-26 21:00 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ - PSV Αϊντχόφεν Eredivisie 2025/26 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών Μικρός τελικός 21:30 Novasports Start Χέρτα Βερολίνου – Σάλκε Bundesliga 2 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Γιουβέντους Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Oktagon 2026 82 (Γερμανία, Ντίσελντορφ) 22:00 Novasports Prime Μπέτις – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Μπενφίκα Liga Portugal Betclic 2025-26 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντάλας Μάβερικς - Γιούτα Τζαζ NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 03:00 COSMOTE SPORT 9 HD NFL Playoffs, NFC Division NFL

