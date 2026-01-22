Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα το πλάνο του Μπενίτεθ - Η ώρα και το κανάλι

Φερεντσβάρος και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην παγωμένη Βουδαπέστη, που αναμένεται στη σέντρα του μεγάλου ματς η θερμοκρασία να πέσει έως και τους -5 βαθμούς Κελσίου.

Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, με μετάδοση του αγώνα από ANT1 και COSMOTE Sports 4.

Οι «πράσινοι» θέλουν πάση θυσία να πάρουν το διπλό στην Ουγγαρία για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, αλλά και για να κρατήσουν ολοζώντανες τις ελπίδες τους για την πρώτη 8άδα της βαθμολογίας, που ισοδυναμεί και με απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος είναι εκτός πλάνων, αλλά και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, όπως και τον Σίριλ Ντέσερς. Επιπλέον οι Ανδρέας Τετέι και Παύλος Παντελίδης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί ακόμη να κάνει αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα.

Έτσι, ο Ισπανός προσανατολίζεται σε σχήμα με τριάδα στην άμυνα. Συγκεκριμένα ο Λαφόν αναμένεται να είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον στα στόπερ, και τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα άκρα.

Ο Ρενάτο Σάντσες έχει σίγουρη θέση στα χαφ, με τον Τσιριβέγια και Σιώπη να διεκδικούν μία ακόμα, ενώ ο Μπακασέτας θα συμπληρώνει την τριάδα. Στην επίθεση, ο Σφιντέρσκι θα είναι στην κορυφή και ο Πελίστρι αναμένεται να κινείται περιφερειακά του, με τον Ζαρουρί να διεκδικεί επίσης τη θέση.

Πιθανές 11άδες:

Φερεντσβάρος (Ρ. Κιν): Γκροφ, Σισέ, Ραϊμάικερς, Σζάλαϊ, Μάκρεκιτς, Καντού, Κανιτσόφσκι, Ότβος, Ο’Ντουόντα, Πέσιτς, Ντέλε

Παναθηναϊκός (Ρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Σάντσες, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.