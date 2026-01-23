Νίκολιτς: «Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε»

Ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για το ματς με τον Asteras Aktor και στάθηκε στο… άγνωστο λόγω της αλλαγής προπονητή στην ομάδα της Τρίπολης.

Newsbomb

Νίκολιτς: «Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη Nova, για το ματς του Σαββάτου (24/1) στην έδρα του Asteras Aktor:

-Για το γεγονός ότι στα Βαλκάνια η απογοήτευση και ο ενθουσιασμός απέχουν ένα αποτέλεσμα και πώς το έχει στο μυαλό του ενόψει του Αστέρα:

«Το μυαλό μου είναι πολύ ήρεμο σχετικά μ’ αυτό το κομμάτι. Για μένα όλα αποτελούν ιστορία. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι μας και το επόμενο παιχνίδι δεν είναι εύκολο για εμάς. Πρώτον ο Αστέρας κατά την άποψή μου είναι ομάδα για την πρώτη εξάδα είτε μιλάμε για την ποιότητα ή αν θέλετε για το μπάτζετ τους. Το δεύτερο είναι πώς όλοι γνωρίζουν πως δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι εκεί ειδικά όταν είναι χειμώνας. Τρίτον, άλλαξαν τον προπονητή τους πρόσφατα και δεν αγωνίστηκαν την προηγούμενη αγωνιστική καθώς αναβλήθηκε το ματς με τον Ολυμπιακό. Είναι δύσκολο να προετοιμάζεις έναν αγώνα ειδικά όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή και ως προς την ανάλυση του αντιπάλου. Είχε δύο εβδομάδες να δουλέψει την ομάδα του, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να συναντήσουμε. Ο Ράσταβατς είναι συμπατριώτης μου, τον γνωρίζω αρκετά καλά, τον έχω αντιμετωπίσει πριν πολλά χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε τι τακτική θα επιλέξει ή τι παίκτες θα έχει στο βασικό σχήμα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό κάνει πιο δύσκολη την προετοιμασία μας και εστιάζουμε αποκλειστικά σ’ αυτό το παιχνίδι, όχι σε τι προηγήθηκε, αλλά σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αντιμετωπίζουμε αυτή την ομάδα σε ένα κομβικό σημείο της χρονιάς. Είναι λογικό όλοι να είναι ενθουσιασμένοι με τα ντέρμπι και εγώ λατρεύω τα ντέρμπι, αλλά σαν προπονητής γνωρίζω πολύ καλά πόσο σημαντικά είναι τέτοιου είδους παιχνίδια, όπως με τον Αστέρα. Εστιάζω πλήρως και θέλω από την ομάδα να κάνει το ίδιο στο συγκεκριμένο ματς γιατί οι βαθμοί απ’ αυτό το ματς μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμοι για εμάς».

-Για την επιλογή Βάργκα-Γιόβιτς στην επίθεση και αν θα το βλέπουμε συχνά ή θα εξαρτάται με βάση τον αντίπαλο:

«Κοιτάξτε, δεν έχουμε μόνο τον Βάργκα, είναι επίσης και ο Ζίνι, ο οποίος είναι μαζί μας και έπαιξε κάποια λεπτά μετά από πολύ καιρό κόντρα στον Παναθηναϊκό, επίσης είναι διαθέσιμος ο Πιερό, οπότε τώρα έχουμε μόνο τον Περέιρα εκτός λόγω τραυματισμού, αλλά σύντομα θα επιστρέψει. Είναι μια ευχάριστη συνθήκη για μένα γιατί στην τελική μπορώ να επιλέξω την κατάλληλη ενδεκάδα, τις αλλαγές που θέλω με βάση το πλάνο μου. Το κάναμε με λιγότερο αυτοσχεδιασμό το φθινόπωρο, αλλά τώρα είναι καλύτερες οι συνθήκες για μένα. Κάποιες φορές ίσως παίξουμε με δύο κλασικούς επιθετικούς, κάποιες με έναν μπροστά και έναν πίσω του. Σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού εξαρτάται, τι πιστεύεις ότι είναι καλό για την ομάδα, ποιο είναι το πλάνο παιχνιδιού, ποια η φόρμα των παικτών και φυσικά τι απαιτεί η ανάλυση του αντιπάλου».

-Για το τι γνωρίζει για τον Ράσταβατς και τι τύπος προπονητή είναι:

«Ξέρω τον Ράσταβατς πολύ καιρό, ξεκίνησε αργότερα από εμένα. Ήταν προπονητής στην εθνική γυναικών. Τον έχω αντιμετωπίσει μια ή δύο φορές στην Σερβία, στην τελευταία χρονιά του εκεί. Αν θυμάμαι καλά ήταν πριν δέκα χρόνια είχαμε κάνει νταμπλ εκείνη τη σεζόν (με την Παρτίζαν) αλλά θυμάμαι ήταν στην Νις που είχε Έλληνα προπονητή τώρα και εγώ ήμουν στην Παρτίζαν. Ήταν ένα ματς για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, σε ένα γεμάτο στάδιο εκτός έδρας με φιλάθλους, κερδίσαμε τον αγώνα. Τον σέβομαι πάρα πολύ, είναι ένας πολύ καλός προπονητής, βρίσκεται πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είναι η τρίτη φορά στον Αστέρα, ήταν στον ΟΦΗ, δεν θυμάμαι και που αλλού. Μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο Έλληνας προπονητής, παρά Σέρβος».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52 εκατομμύρια ευρώ

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Σε 3.694 εργαζόμενους δεν καταβλήθηκε - Παρέμβαση Επιθεώρησης Εργασίας

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

21:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συναντήσουμε»

21:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 30 Ιανουαρίου

20:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άρτα: Νέα περιστατικά απάτης σε βάρος ηλικιωμένων – Συνελήφθη υπήκοος Κογκό ως «εισπράκτορας»

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Μόνιμες προσλήψεις ΣΤΑΣΥ για ΑμεΑ - Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

20:50TRAVEL

Αυτή είναι η καθαρότερη πόλη στον κόσμο για το 2025

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Με εγκαύματα 14χρονος από βεγγαλικά που πέταξαν ανήλικοι σε προαύλιο Γυμνασίου

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η Μίνα Βαλυράκη: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για τη δικαίωση του Σήφη»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

20:18LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η μητέρα της 16χρονης Λόρα σπάει την σιωπή της

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το ρεσάλτο στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

O Πούτιν πάει... να ρεφάρει με χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ενίσχυση… απ’ το πουθενά με Κόρι Τζόσεφ

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας: «Σε όσο το δυνατόν πιο κλειστό πλαίσιο», λέει η Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

20:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Τα 120 δευτερόλεπτα της σύλληψης Μαδούρο και ο «εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος» που εκτέθηκαν οι Αμερικανοί πάνω από την στρατιωτική βάση στο Καράκας

16:50ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Στην αρχή πίστευα κι εγώ πως καταρρίφθηκε το ελικόπτερο: Ο Ναύαρχος Αποστολάκης στο Newsbomb

18:08LIFESTYLE

«Βάλε τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου»: Ο DJ του γάμου μιλά για τον χορό Μπρούκλιν-Βικτόρια Μπέκαμ και τα δάκρυα της Νίκολα Πελτζ

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο δίδυμα κορίτσια ενός έτους αγνοούνται στη θάλασσα μετά από ανατροπή πλοιαρίου

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 13χρονης – Συνελήφθησαν 3 νεαροί για αρπαγή ανηλίκου

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

19:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για διάταξη συνεπιμέλειας: Διάφανη η διαδικασία - Καμία φωτογραφική ρύθμιση Φλωρίδη υπέρ της Κεφαλογιάννη

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο από την αρχή της φονικής πυρκαγιάς - 70 τραυματίες ακόμη νοσηλεύονται

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ζώνες ασφαλείας και έλεγχος: Αποκαλύφθηκε η ατζέντα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσακώθηκαν Παγώνη - Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ