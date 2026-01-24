Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

Τα αποτελέσματα της Μπενφίκα εντός κι εκτός Πορτογαλίας, μόνο καλά δεν είναι. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο και του Βαγγέλη Παυλίδη, βρίσκεται σε κακή περίοδο. Κάτι που δεν ανέχτηκαν οι οπαδοί της και έτσι 200 άτομα περίπου, έκαναν… ντου στο προπονητικό κέντρο του Seixal.

Όλα αυτά στη διάρκεια της πρωινής προπόνησης της ομάδας απ’ την Λισαβόνα. Οι οπαδοί απαίτησαν να μιλήσουν με τον πρόεδρο, Ρουί Κόστα. Όμως ο παλαίμαχος άσος δεν ήταν εκεί και έτσι εξέφρασαν τα παράπονά τους στον Ζοσέ Μουρίνιο, τον Σιμάο Σαμπρόσα, τον Μάριο Μπράνκο, αλλά και σε ορισμένους παίκτες όπως ο Νίκολας Οταμέντι.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν έντονη και έτσι επιτράπηκε από ένα σημείο και μετά, η είσοδος και των 200 οπαδών στο προπονητικό κέντρο. Για περίπου μία ώρα υπήρχαν συζητήσεις, δίχως η κατάσταση να ξεφύγει. Με τους οπαδούς να αποχωρούν τελικά.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ πάντως, οι παίκτες της Μπενφίκα είναι σαφώς επηρεασμένοι από αυτή την κίνηση. Καθώς δεν περίμεναν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στάση από τον κόσμο της ομάδας, παρά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα.