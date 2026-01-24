Super League 2: Απέδρασε από τους Ζωσιμάδες ο Ηρακλής, 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα – Όλα τα αποτελέσματα
Με «μεγάλο» διπλό ολοκλήρωσε τη regular season της Super League 2, ο πρωτοπόρος του Α’ ομίλου Ηρακλής, ο οποίος νίκησε 2-1 τον ΠΑΣ στα Ιωάννινα.
Ο «γηραιός» πέρασε δια πυρός και σιδήρου από τους «Ζωσιμάδες», λυγίζοντας τους μαχητικούς γηπεδούχους με γκολ του Ντουρμισάι στο 89ο λεπτό.
Ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Μάναλη στο 15’, αλλά ο ΠΑΣ Γιάννινα ισοφάρισε με τον Κοντονίκο στο 49ο λεπτό. Τον τελευταίο λόγο, όμως, είπε ο Φιορίν Ντουρμισάι, ο οποίος έστειλε με κεφαλιά στα δίχτυα, ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου.
ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Καφενζής (68′ Τσίρης), Χαβαλές, Τουρκοχωρίτης, Δούμας, Ναούμης, Αθανασίου (78′ Κιτσάκης), Κασέμι (68′ Παυλίδης), Κοντονίκος, Μπουλλάρι, Κριμιτζάς.
Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Κάτσικας, Βιτλής (59′ Αναστασίου), Προύτζος (73′ Κούστα), Κράιντς, Ουάρντα, Μαχαίρας (59′ Κυνηγόπουλος), Μάναλης, Εραμούσπε, Ντέλετιτς (73′ Τζίμας), Τσάκλα.
Ο Νέστος Χρυσούπολης σόκαρε την Αναγέννηση, καθώς νίκησε 2-1 στην Καρδίτσα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 11’ με τον Γλυνό, με την ΑΣΑ να ισοφαρίζει με τον Κάσσο στο 29’. Ο Νέστος ανέκτησε το προβάδισμα πέντε λεπτά αργότερα, με σκόρερ τον Σέα.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος (55′ Μπαλτάς), Μουστακόπουλος, Πολέτο, Μπούσης (46′ Πεταυράκης), Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Κάσσος, Μπακαγιόκο (46′ Ανδρέου), Καμπετσής, Τίντε (46′ Σοΐρι).
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Γιαξής, Σαπουντζής (66′ Κωστίκα), Λέλεκας (33′ λ.τ Αρνίς), Μανωλάκης, Τσίκος, Σταυρόπουλος, Γλυνός, Σέα.
Την «γκέλα» της Αναγέννησης εκμεταλλεύτηκε η Νίκη Βόλου, η οποία έκανε τη δουλειά στην Ευκαρπεία και την έπιασε στη δεύτερη θέση. Οι φιλοξενούμενοι με σκόρερ τον Λουκίνα στο 60’, έκαμψε 1-0 την αντίσταση του Μακεδονικού.
Α' ΌΜΙΛΟΣ
Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής
- ΠΑΟΚ Β' – Καμπανιακός 4-1
- Μακεδονικός – Νίκη Βόλου 0-1
- ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΟΤ Ηρακλής 1-2
- Αναγέννηση Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης 1-2
- Καβάλα – Αστέρας AKTOR Β' 1-1
Η βαθμολογία (σε 18 αγώνες - τελική)
- ΠΟΤ Ηρακλής 44
- Νίκη Βόλου 39
- Αναγέννηση Καρδίτσας 39
- Αστέρας AKTOR Β' 32
- ΠΑΟΚ Β' 24
- Καβάλα 23
- Νέστος Χρυσούπολης 18
- Καμπανιακός 15
- ΠΑΣ Γιάννινα 10
- Μακεδονικός 6
Η βαθμολογία σε playoffs και play-outs του Α' Ομίλου:
Playoffs
- Ηρακλής 22
- Νίκη Βόλου 20
- Αναγέννηση Καρδίτσας 20
- Αστέρας Β' 16
Playouts
5. ΠΑΟΚ Β' 12
6. Καβάλα 12
7. Νέστος Χρυσούπολης 9
8. Καμπανιακός 8
9. ΠΑΣ Γιάννινα 5
10. Μακεδονικός 3
* Τα playoffs και τα playouts ξεκινούν στις 15 Φεβρουαρίου