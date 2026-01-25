Ντέρμπι σε Premier League, Serie A: Ξεχωρίζει το Άρσεναλ – Γιουνάιτεντ | Όλες οι μεταδόσεις (25/01)

Το ντέρμπι της Premier League, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχωρίζει στο «πλούσιο» πρόγραμμα της Κυριακής (25/01), ντέρμπι και στη Serie A με Γιουβέντους – Νάπολι και Ρόμα – Μίλαν | Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Ντέρμπι σε Premier League, Serie A: Ξεχωρίζει το Άρσεναλ – Γιουνάιτεντ | Όλες οι μεταδόσεις (25/01)
AP Photo/Dave Thompson
Με ένα σπουδαίο παιχνίδι πέφτει η αυλαία της 23ης αγωνιστικής στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η πρωτοπόρος Άρσεναλ υποδέχεται στο «Emirates Stadium» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δύο ομάδες να θέλουν το «τρίποντο» για διαφορετικούς λόγους.

Οι «κανονιέρηδες», με την ψυχολογία στα… ύψη μετά την απευθείας πρόκρισης στους «16» του Champions League, θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στις νίκες στο πρωτάθλημα, ύστερα από δύο διαδοχικές ισοπαλίες (με Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ), προκειμένου να παραμείνουν στο +7 από τους «διώκτες» τους.

Από την πλευρά τους, οι «κόκκινοι διάβολοι», με... ακμαιότατο ηθικό ύστερα από τη νίκη επί της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία τους, θα «κυνηγήσουν» τους τρεις βαθμούς στο Λονδίνο, προκειμένου να μη χάσουν έδαφος στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης, η οποία δίνει το εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

arsenal-united.jpg

Δύο μεγάλα ντέρμπι θα διεξαχθούν στη Serie A στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής. Η Γιουβέντους θα υποδεχθεί τη Νάπολι (19:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), ενώ η Ρόμα θα παίξει εναντίον της Μίλαν (21:45, COSMOTE SPORT 2HD), σε καθοριστικές αναμετρήσεις για τη «μάχη» της τετράδας του πρωταθλήματος.

Στη Super League, o Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια στην προσπάθεια του να βρεθεί στην τετράδα της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το Μαρούσι στο «Telekom Center Athens», σε ένα ξεχωριστό ματς που αναμένεται να είναι ιστορικό για τον Εργκίν Αταμάν, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό, στα παιχνίδι που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στον «μικρό» τελικό, στοχεύοντας στο πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (25/01)

10:30

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2026

Μόντε Κάρλο, SS15 La Bollene-Vesubie/Moulinet 1

12:05

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2026

Μόντε Κάρλο, SS16 Col de Braus/La Cabenette 2

13:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Κολοσσός – Ολυμπιακός

Stoiximan GBL

13:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Σασουόλο – Κρεμονέζε

Serie A 2025-26

14:00

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2026

Μόντε Κάρλο, SS17 La Bollene-Vesubie/Moulinet 2 Wolf Power Stage

14:30

Novasports 3HD

Σάλκε – Καϊζερσλάουτερν

Bundesliga 2 2025/26

15:00

Novasports 1HD

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

15:00

Action 24

Πανιώνιος – Χανιά

Greek Super League 2 2025-2026

16:00

Novasports Premier League

Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι

Premier League 2025/26

16:00

Novasports Prime

Άρης – Λεβαδειακός

Stoiximan Super League 2025-26

16:00

Novasports 5HD

Μπρέντφορντ - Νότιγχαμ Φόρεστ

Premier League 2025/26

16:00

Novasports 2HD

Νιούκαστλ - Άστον Βίλα

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Τζένοα – Μπολόνια

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Αταλάντα – Πάρμα

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι

Stoiximan GBL

16:30

Novasports Start

Γκλάντμπαχ – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Πετκίμ – Φενέρμπαχτσε

Turkish Basketball Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Χαρτς – Σέλτικ

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Μπαρτσελόνα – Οβιέδο

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

17:45

Novasports 4HD

Φέγενορντ – Χεράκλες

Eredivisie 2025/26

18:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

Ιταλία – Ελλάδα (Μικρός τελικός)

18:30

Novasports Premier League

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Premier League 2025/26

18:30

Novasports 3HD

Φράιμπουργκ – Κολωνία

Bundesliga 2025/26

18:30

ΕΡΤSPORTS1

Μίλων – ΠΑΟΚ

Volley League Ανδρών 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Πάφος - ΑΕΚ Λάρνακας

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Γιουβέντους – Νάπολι

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Prime

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 1HD

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Θέλτα

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Αλ Ριάντ - Αλ Χιλάλ

Roshn Saudi League 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Μπενφίκα – Εστρέλα

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Μπρέσια – Ούντινε

Lega Basket Serie A 2025-26

20:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Μπαρτσελόνα – Τενερίφη

ACB Liga Endesa 2025-26

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

Σερβία – Ουγγαρία (Τελικός)

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρόμα – Μίλαν

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Αλαβές – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μέμφις Γκρίζλις - Ντένβερ Νάγκετς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπράγκα – Αλβέρκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:30

Action 24

Μπόκα Τζούνιορς - Ντεπορτίβο Ριέστρα

Torneo Apertura 2026

02:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Ντάλας Μάβερικς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

02:00

Eurosport 2

Australian Open

Τένις

02:00

Eurosport 1

Australian Open

Τένις

