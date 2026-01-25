Super League: Με μεγάλο «πρέπει» στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Οι «πράσινοι» βρίσκονται (με ματς λιγότερο) στο -9 από τον Λεβαδειακό και το «διπλό» είναι μονόδρομος, ώστε να μην «ζωντανέψει» ο… εφιάλτης του αποκλεισμού από τα playoffs.

Το «τριφύλλι», μετά το... εφιαλτικό 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, πήρε ισοπαλία (1-1) από τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην ενδιάμεση φάση του Europa League.

Στο φινάλε της League Phase κόντρα στη Ρόμα στο ΟΑΚΑ (Πέμπτη 29/1, 22:00), ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Στο πρωτάθλημα, κινδυνεύει να μείνει εκτός τετράδας, κάτι που φυσικά θα ισούται με τεράστια αποτυχία στη σεζόν.

Το βράδυ της Κυριακής (25/01) δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος προέρχεται από μεγάλο «διπλό» (3-0) επί του Βόλου στο «Πανθεσσαλικό». Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ ξέφυγε από τις τελευταίες θέσεις, όμως κίνδυνος ακόμη υπάρχει κι η μάχη για τη συγκέντρωση βαθμών συνεχίζεται…

Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης περιμένει τον φοβερό και τρομερό Λεβαδειακό, θέλοντας να κλείσει (κάποιες) από τις πληγές που του άνοιξε ο αποκλεισμός από το Κύπελλο, η ήττα από την ΑΕΛ, αλλά και η γενικότερα κάτω του μετρίου πορεία στη Super League. Οι «πράσινοι», όμως, του Νίκου Παπαδόπουλου είναι εντυπωσιακοί, καθώς μετρούν τέσσερις διαδοχικές νίκες, ενώ πέρασαν και στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί κοντράρονται με τον Παναιτωλικό στο Παγκρήτιο, θέλοντας να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά την ήττα με 3-0 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, για την ομάδα του Χρήστου Κόντη επιστρέφουν και παίκτες – «κλειδιά», ενόψει της αναμέτρησης με τα «καναρίνια», τα οποία είναι σε κάκιστη κατάσταση, όπως μαρτυρούν οι πέντε συνεχόμενες ήττες σε Super League και Κύπελλο – ήττες που έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Γιάννη Αναστασίου.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16:00 Άρης – Λεβαδειακός (Novasports Prime)

17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός (CosmoteSport1HD)

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε

Η βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

ΑΕΚ 44 -18αγ. Ολυμπιακός 42 ΠΑΟΚ 41 Λεβαδειακός 34 Παναθηναϊκός 25 -16αγ. Βόλος 25 -18αγ. Άρης 21 Κηφισιά 19 Ατρόμητος 16 ΑΕΛ 16 -18αγ. Παναιτωλικός 15 ΟΦΗ 15 -16αγ. Αστέρας Τρίπολης 13 Πανσερραϊκός 8 -18αγ.

