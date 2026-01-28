Άγιαξ - Ολυμπιακός: Τελικός πρόκρισης στο Άμστερνταμ - Η ώρα και το κανάλι

Ο Αίαντας της Ολλανδίας θα υποδεχτεί τον πρωταθλητή Ελλάδας για τον όγδοο και τελευταίο αγώνα της πρώτης φάσης της διοργάνωσης, σε μια αναμέτρηση καθοριστική και για τις δύο ομάδες.

Ο Άγιαξ χρειάζεται μόνο νίκη για να διατηρήσει οποιαδήποτε ρεαλιστική πιθανότητα να φτάσει στα νοκ άουτ, ενώ οι Πειραιώτες θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην επόμενη φάση με νίκη, ενώ έχουν πιθανότητες και με ισοπαλία.

Η ολλανδική ομάδα ξεκίνησε στη League Phase του Champions League με 5 ήττες, αλλά πλέον μετράει δύο σερί νίκες, μένοντας ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Στατιστικά, η πορεία του Άγιαξ έχει υπονομευτεί από την αμυντική του αδυναμία, καθώς έχει δεχθεί 19 γκολ σε επτά αγώνες, κατά μέσο όρο 2,72 ανά παιχνίδι, ενώ δεν κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του ούτε μία φορά.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως εντός έδρας δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει βαθμό.

Ιστορικά, Άγιαξ και Ολυμπιακός έχουν συναντηθεί έξι φορές σε διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας από δύο νίκες ο καθένας και δύο ισοπαλίες. Οι πιο πρόσφατες συναντήσεις τους χρονολογούνται από τη φάση των ομίλων του Champions League τη σεζόν 1998-99, όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 εντός έδρας πριν ο Άγιαξ απαντήσει με 2-0 στο Άμστερνταμ.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ολλανδία έχοντας οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες (δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες), με το σύνολο να τον τοποθετεί αυτή τη στιγμή στην 24η θέση, την τελευταία που δίνει πρόκριση στα πλέι οφ στον πίνακα των 36 ομάδων.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έφτασαν με εξαιρετική ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ένα αποτέλεσμα που διατήρησε τις ελπίδες τους για πρόκριση κι αποτέλεσε μέρος ενός σπάνιου σερί δύο νικών στο Champions League, κάτι που δεν είχαν πετύχει από τη φάση των ομίλων του 2015-16.

Ο Ολυμπιακός έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην Ευρώπη, χάνοντας μόνο έναν από τους τελευταίους έξι αγώνες του σε διοργανώσεις της UEFA εναντίον ολλανδικών αντιπάλων, ενώ έχει καταγράψει δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν πλέον σε δύο συνεχείς εκτός έδρας νίκες στο Champions League για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους, έχοντας πετύχει αυτό το κατόρθωμα κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του 2015-16, ένα ορόσημο που προσθέτει περαιτέρω σημασία στην αναμέτρηση της Τετάρτης.

Ο Άγιαξ θα αγωνιστεί χωρίς τον τραυματία Βάουτ Βέγκχορστ, ενώ ο Στίβεν Μπερχούις προπονήθηκε αλλά η κατάστασή του αποτελεί ερωτηματικό.

Στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και σκόραρε το μοναδικό γκολ στη νίκη του περασμένου Σαββατοκύριακου επί του Βόλου, σε αντίθεση με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το MEGA και το Cosmote Sport 2.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΑΓΙΑΞ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Γκαέι, Μπάουμαν, Μπας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Μόκιο, Κλάασεν, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί.