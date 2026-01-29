Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την πρόκριση στο Champions League

Παλικαρίσια χαρακτήρισε την πρόκριση που πήρε ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Newsbomb

Βαγγέλης Μαρινάκης
Ο πρόεδρος των Πειραιωτών έστειλε το δικό του μήνυμα
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο μεγαλομέτοχος των «ερυθρόλευκων» ήταν εμφανώς ικανοποιημένος από την εικόνα που είχαν οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κόντρα στον Άγιαξ και έφεραν την πρόκριση του Ολυμπιακού στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, λίγο μετά το τέλος του παιχνιδιού στο Άμστερνταμ, έστειλε το δικό του μήνυμα, κάνοντας λόγο για πάθος, δύναμη και καρδιά νικητή, μοιράζοντας συγχαρητήρια στην ομάδα και τον κόσμο.

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! Ζήτω ο Ολυμπιακός, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!», ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμά του στο προσωπικό του προφίλ στα social media.

https://www.instagram.com/p/DUEjlO2CFOR/

