Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τεράστιο «διπλό»! Άλωσε το Άμστερνταμ, πάει play offs του Champions League

Στο Άμστερνταμ και την «Johan Cruijff Arena» ολοκληρώθηκε η τεράστια ανατροπή του Ολυμπιακού στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήθελαν το 3Χ3 στα τελευταία ματς της φάσης των ομίλων, ούτως ώστε να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για την πρόκριση και τα κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο. Παίρνοντας «διπλά» σε Καζακστάν και Ολλανδία, απέναντι σε Καϊράτ και Άγιαξ, αντίστοιχα και με την εντός έδρας επικράτηση απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το βράδυ της Τετάρτης (28/01) ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία τεράστια εκτός έδρας νίκη, κόντρα στον Άγιαξ, βάζοντας παράλληλα ένα… στοπ στην αντεπίθεση του «Αίαντα» που προερχόταν από δύο σερί «διπλά» και «έπαιξε» τα… ρέστα του για την ολική επιστροφή. Ωστόσο, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν άφησε την… ευκαιρία - που είχε δημιουργήσει μόνο του - να πάει χαμένη και με… δράστες τους Ζέλσον Μάρτινς και Σαντιάγκο Έσε, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός στάθηκε τυχερός, καθώς ο Άγιαξ είχε την υπεροχή και δημιούργησε σημαντικούς κινδύνους μπροστά από την εστία του Τζολάκη. Στο 25ο λεπτό ο Γκλουκ αστόχησε από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, με σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή και τον γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων» ουσιαστικά εκτός φάσης.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 32’, το γκολ του Ντόλμπεργκ ακυρώθηκε ως οριακό οφσάιντ, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+3’) ο Μπιανκόν, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, βρήκε τη μπάλα με το χέρι εντός περιοχής. Παρ’ όλα αυτά, διαιτητής και VAR έκριναν πως δεν υπήρξε παράβαση, καθώς προηγήθηκε επαφή με το πόδι.

Στον αντίποδα, οι πρωταθλητές Ελλάδας κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στην πρώτη ουσιαστική τους ευκαιρία. Στο 52’, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία των Ταρέμι και Μαρτίνς, ο Πορτογάλος εξτρέμ βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε ιδανικά τον Γιάρος για το 1-0.

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο ελληνικός σύλλογος απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και προσπάθησε με υπομονή να βρει και δεύτερο γκολ που θα «κλείδωνε» την πρόκριση. Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν απότομα. Σε σουτ του Στόιρ προς την περιοχή, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουζακίτη και μετά από on field review, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ εκτέλεσε άψογα και ισοφάρισε για τον Άγιαξ στο 69’.

Ο Ολυμπιακός είχε πλέον μπροστά του κάτι περισσότερο από 20 λεπτά για να ανακτήσει το προβάδισμα και να εξασφαλίσει την πρόκριση και έδειξε αποφασισμένος να το κάνει. Στο 79’ ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο Έσε με δυνατή κεφαλιά έδωσε ξανά το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», σημειώνοντας μάλιστα το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση.

Ο Αργεντινός, μαζί με τον Μαρτίνς, ξεχώρισαν για την απόδοσή τους, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του Πάνου Ρέτσου, ο οποίος στο 87΄ απομάκρυνε σωτήρια πάνω στη γραμμή σε κεφαλιά του Βέγκχορστ, κρατώντας ζωντανή και τελικά σφραγίζοντας την πρόκριση του Ολυμπιακού.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ

Κίτρινες: Κοστίνια, Έσε

Άγιαξ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βάινταλ (88’ Νας), Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν (69’ Μπουνίντα), Στόιρ (69’ Έντβαρντσεν), Γκλουκ (80’ Μόκιο), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (80’ Βέγκχορστ).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (28’ λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (72’ Σιπιόνι), Μαρτίνς (88’ Μπρούνο), Ρόντινεϊ (89’ Ποντένσε), Ταρέμι, Ελ Κααμπί (72’ Τσικίνιο).