Champions League Βαθμολογία: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs

Ολοκληρώθηκε η League Phase του Champions League, με τον Ολυμπιακό να παίρνει «διπλό» στο Άμστερνταμ και μαζί την πρόκριση για την ενδιάμεση φάση! Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν 18οι και αυτό τους στέλνει στα playoffs.

Εκεί, θα αντιμετωπίσουν είτε την Αταλάντα είτε την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Τους Γερμανούς τους νίκησαν οι «ερυθρόλευκοι» την 7η αγωνιστική της League Phase στο Φάληρο.

Η πρώτη αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 16 ή 17 Φεβρουαρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τη ρεβάνς σε Μπέργκαμο ή Λεβερκούζεν

Σε περίπτωση που όλα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός περάσει στους «16», τότε ο δρόμος του θα γίνει υπερβολικά δύσκολος. Καθώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν είτε την Άρσεναλ είτε την Μπάγερν Μονάχου.

Η κλήρωση τη ενδιάμεσης φάσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (30/1) στις 14:00.

Champions League – League Phase – Τελευταία Αγωνιστική

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-2

Άρσεναλ (Αγγλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 3-2

Μονακό (Γαλλία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 0-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία) 2-3

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 1-2

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-1

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-0

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

Μπριζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 3-0

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Τότεναμ (Αγγλία) 0-2

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 6-0

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 2-0

Νάπολι (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-3

Πάφος (Κύπρος)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 4-1

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 1-1

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Αταλάντα (Ιταλία) 1-0

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Άρσεναλ 24

2. Μπάγερν Μονάχου 21

3. Λίβερπουλ 18

4. Τότεναμ Χότσπουρ 17

5. Μπαρτσελόνα 16

6. Τσέλσι 16

7. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 16

8. Μάντσεστερ Σίτι 16

9. Ρεάλ Μαδρίτης 15

10. Ίντερ 15

11. Παρί Σεν Ζερμέν 14

12. Νιούκαστλ 14

13. Γιουβέντους 13

14. Ατλέτικο Μαδρίτης 13

15. Αταλάντα 13

16. Λεβερκούζεν 12

17. Ντόρτμουντ 11

18. Ολυμπιακός 11

19. Κλαμπ Μπριζ 10

20. Γαλατασαράι 10

21. ΑΣ Μονακό 10

22. Καραμπάχ 10

23. Μπόντο Γκλιμτ 9

24. Μπενφίκα 9

25.Μαρσέιγ 9

26. Παφος 9

27. Σεν Ζιλουάζ 9

28. PSV Αϊντχόφεν 8

29. Αθλέτικ Μπιλμπάο 8

30. Νάπολι 8

31. Κοπεγχάγη 8

32. Άγιαξ 6

33. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4

34. Σλάβια Πράγας 3

35. Βιγιαρεάλ 1

36. Καϊράτ Αλμάτι 1

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» οι: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Σίτι.

Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: Μαρσέιγ, Πάφος, Σεν Ζιλουάζ, Αϊντχόφεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Άγιαξ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Σλάβια Πράγας, Βιγιαρεάλ, Καϊράτ Αλμάτι.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Ρεάλ Μαδρίτης ή Ίντερ - Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα

2) Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ - Μονακό ή Καραμπάγκ

3) Γιουβέντους ή Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ ή Γαλατασαράι

4) Αταλάντα ή Λεβερκούζεν - Ντόρτμουντ ή Ολυμπιακός

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Νικητές 1 - Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι

Νικητές 2 - Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Νικητές 3 - Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Νικητές 4 - Μπάγερν ή Άρσεναλ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου 2026

Φάση «16»: 10-11 & 17-18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7-8 & 14-15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28-29 Απριλίου & 5-6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 Βουδαπέστη.