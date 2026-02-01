Άλκης Καμπανός: Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του ανήμερα της «μαύρης» επετείου της δολοφονίας

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται την Κυριακή (01/02) από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, του νεαρού που έχασε τη ζωή του το βράδυ της 1ης Φεβρουαρίου 2022.

Μητέρα Άλκη Καμπανού
Συγκλονιστικό μήνυμα της μητέρας του Άλκη Καμπανού
Ο χρόνος μπορεί να περνά, όμως ο πόνος παραμένει αβάσταχτος για τη μητέρα του, Μελίνα Κακουλίδου, η οποία με μια βαθιά συγκλονιστική ανάρτηση προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής.

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, η μητέρα του Άλκη μιλά για την απουσία που έγινε μόνιμη παρουσία, για τον Φεβρουάριο που δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιος και για την ανάγκη να συνεχίσει να ζει «για δυο». Η ανάρτησή της αποτελεί έναν σπαρακτικό φόρο τιμής στη μνήμη του παιδιού της και μια υπενθύμιση πως η πληγή αυτής της απώλειας παραμένει ανοιχτή.

«Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης

είναι εδώ...

Πώς να από λησμονήσω

αυτό που είναι ζωή

Κομμάτι από μένα

Σώμα μου και ψυχή...

Γιατί να μην αρχίζει

ο Φλεβάρης απ' τις δυο

και πρώτη του Φλεβάρη

μου είπαν δεν είσαι εδώ...

Κι αν η σιωπή πονάει

Εγώ θα σου μιλώ

Του πόνου σου να πάρω

Όλο το μερικό...

Σένα σε λένε Άλκη

Και πάντα θα είσαι εδώ

Και εγώ η Μελίνα η μάνα

Πρέπει να ζω για δυο...

1 Φεβρουαρίου 2026».

