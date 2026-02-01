LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο με στόχο την επανεκκίνηση, φιλοξενώντας την Κηφισιά (1/2, 17:30), για την 19η αγωνιστική της Super League.

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης: