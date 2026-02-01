Ίωνας Παπαϊωάννου: Από τη Super League 2 στο αμερικανικό όνειρο του NCAA

Ένα νέο, μεγάλο κεφάλαιο ανοίγεται στην καριέρα του Ίωνα Παπαϊωάννου, καθώς ο 18χρονος μέσος αφήνει τα ελληνικά γήπεδα και μετακομίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αγωνιστεί στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα του NCAA Division I Men’s Soccer Championship.

Newsbomb

Ίωνας Παπαϊωάννου: Από τη Super League 2 στο αμερικανικό όνειρο του NCAA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ταλαντούχος Ελληνοαμερικανός ποδοσφαιριστής ανακοινώθηκε επίσημα από το University of the Pacific, με έδρα το Στόκτον της Καλιφόρνια, αποτελώντας την πρώτη φετινή μεταγραφή των Tigers. Η ομάδα συμμετέχει στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική West Coast Conference (WCC), μία από τις πιο απαιτητικές περιφέρειες του αμερικανικού κολεγιακού ποδοσφαίρου.

Από τον ΟΦΗ στη Μαρκό και το επαγγελματικό ντεμπούτο

Την τρέχουσα σεζόν, ο Παπαϊωάννου φόρεσε τη φανέλα της Μαρκό, έχοντας μεταπηδήσει εκεί από τον ΟΦΗ, ο οποίος διατηρεί τα δικαιωματά του. Με την κρητική ομάδα πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 26 Ιουλίου 2025, σε φιλικό προετοιμασίας απέναντι στην ολλανδική FC Dordrecht.

Στη συνέχεια παραχωρήθηκε στη Μαρκό, όπου έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής του συλλόγου που αγωνίστηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, στο παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό, σε ηλικία μόλις 18 ετών και 78 ημερών.

Το ενδιαφέρον από κορυφαία πανεπιστήμια

Οι εμφανίσεις και το αγωνιστικό του προφίλ δεν πέρασαν απαρατήρητα. Τα τελευταία δύο χρόνια, αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, μεταξύ των οποίων το University of California Los Angeles, το University of Virginia, το Binghamton και το St. John’s University. Τελικά, ο ίδιος επέλεξε το Pacific, πιστεύοντας πως αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την εξέλιξή του.

Δεν είναι τυχαίο ότι το κολεγιακό ποδόσφαιρο των ΗΠΑ λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως βασικός προθάλαμος για το Major League Soccer, μέσω της διαδικασίας του MLS SuperDraft. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Tristan Blackmon, ο οποίος αγωνίστηκε στο Pacific και σήμερα θεωρείται ο κορυφαίος σέντερ μπακ στο MLS, όπου παίζει στους Vancouver Whitecaps FC.

Η υποδοχή από το Pacific

Ο προπονητής των Tigers, Andres Ochoa, καλωσόρισε τον Παπαϊωάννου με ιδιαίτερα θερμά λόγια: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές του Ίωνα ως Tiger. Έρχεται σε εμάς με ένα εξαιρετικό υπόβαθρο και ποδοσφαιρική “πάστα”. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε την εξέλιξή του και να καλλιεργήσουμε τις ικανότητές του για το επόμενο επίπεδο».

Με το νέο του ξεκίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ίωνας Παπαϊωάννου κάνει ένα σημαντικό βήμα τόσο σε αθλητικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, φιλοδοξώντας να αξιοποιήσει το NCAA ως εφαλτήριο για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

https://www.instagram.com/p/DUKFq7qEa2H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:44WHAT THE FACT

To Ρολόι της Αποκάλυψης: 85 δευτερόλεπτα από τα «μεσάνυχτα» η ανθρωπότητα - Πιο κοντά από ποτέ

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 3-0: Άρωμα Αργεντινής στη Λεωφόρο, άνοιξε λογαριασμό ο Τετέι

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Στους 41 οι νεκροί από την πυρκαγιά - 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του

19:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για τη σορό του άνδρα που βρέθηκε στο ρέμα

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Μιγκ Τζάγκερ: Νεκρός στη θάλασσα ο σύντροφος της εγγονής του, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας

19:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βαθιά συγκίνηση στον Ι.Ν. Αρχαγγέλου Μιχαήλ για το ετήσιο μνημόσυνο του μικρού Άγγελου

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 102-95: Εμφάνιση - ντροπή και ήττα σοκ για το Τριφύλλι

18:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ίωνας Παπαϊωάννου: Από τη Super League 2 στο αμερικανικό όνειρο του NCAA

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πατατο-πλημμύρα στη Γερμανία: Ρεκόρ συγκομιδής πυροδοτεί μαζική δωρεάν διανομή στο Βερολίνο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας χρειάζονται αλυσίδες - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έκλεισε η Ακτή Δυμαίων – Πλημμύρισε ξανά ο δρόμος

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Γοργοπόταμος: Το γλέντι έγινε κηδεία – Ηλικιωμένος κατέρρευσε ενώ χόρευε

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Διεκόπη λόγω πυρκαγιάς η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Asteras Aktor 3-1: Καταιγιστική η ομάδα της Βοιωτίας σε ακόμη ένα ματς

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο Ντόναλντ Τραμπ στη WSJ: Οι δασμοί μου έφεραν πίσω την Αμερική - «Είχα δίκιο σε όλα!»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

19:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για τη σορό του άνδρα που βρέθηκε στο ρέμα

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

19:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρισα, Κεφαλονιά, Σαντορίνη

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δακρύζει» η Τούμπα: Συγκλονιστικές εικόνες στο ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Μιγκ Τζάγκερ: Νεκρός στη θάλασσα ο σύντροφος της εγγονής του, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πατατο-πλημμύρα στη Γερμανία: Ρεκόρ συγκομιδής πυροδοτεί μαζική δωρεάν διανομή στο Βερολίνο

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR 102-95: Εμφάνιση - ντροπή και ήττα σοκ για το Τριφύλλι

12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έκλεισε η Ακτή Δυμαίων – Πλημμύρισε ξανά ο δρόμος

19:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός: Η αναμέτρηση της Τούμπας στη «σκιά» της τραγωδίας

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ολόκληρη τη χώρα

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά: O αγώνας της Λεωφόρου για τη Super League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ