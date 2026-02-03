Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Βαγγέλης Πετράκης

Ο εκλιπών ήταν γεννημένος το 1938 κι ήταν ένας από τους πλέον εμβληματικούς τερματοφύλακες των δεκαετιών ’60 – ’70.

Ο Πετράκης, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Άρη, αγωνίστηκε στην ΑΕΚ από το 1962 έως το 1967, ενώ από το 1968 ως και το 1972 φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ, στον οποίο εξελίχθηκε σε μια από τις δόξες των Κρητικών. Μάλιστα, ήταν μέλος της πρώτης ομάδας της ομάδας που αγωνίστηκε στην Α’ Εθνική.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ κι ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ομάδας, μέσω κοινής ανακοίνωσης, εξέφρασαν τη θλίψη τους, ενώ συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε κι η ΠΑΕ ΟΦΗ.

Ο Πετράκης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από διάφορα προβλήματα υγείας, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών.

Η κοινή ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της «Ένωσης»:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ομάδας εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του πρώην τερματοφύλακα της ομάδας μας Βαγγέλη Πετράκη. Ο εκλιπών ήταν γεννημένος το 1938 και αγωνίστηκε στην ΑΕΚ από το 1962 έως το 1967. Κουράγιο και δύναμη στους δικούς του ανθρώπους».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:

«Η οικογένεια του ΟΦΗ θρηνεί την απώλεια του παλαίμαχου τερματοφύλακα, Βαγγέλη Πετράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Ο Βαγγέλης Πετράκης αποτέλεσε μέλος της ιστορικής ομάδας του ΟΦΗ που συμμετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α’ Εθνική κατηγορία και “υπηρέτησε” τον Όμιλο από το 1968 ως και το 1972, καταγράφοντας 40 επίσημες συμμετοχές στα ασπρόμαυρα.

Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών της ομάδας μας και η παρακαταθήκη του θα παραμείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΟΦΗ.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη Πετράκη».

Διαβάστε επίσης