ΑΕΚ: Με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος» ο Σαχαμπό – Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και τυπικά την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος αποτελεί την τρίτη μεταγραφική κίνηση της τη χειμερινή περίοδο - Συμβόλαιο μέχρι το 2029 υπέγραψε ο νεαρός Αφρικανός.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος» ο Σαχαμπό – Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού
AEK FC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής από τη Ρουάντα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (30/01) και την Κυριακή (01/02) πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια βρέθηκε στα γραφεία για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η συμφωνία είναι για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ήτοι ως το καλοκαίρι του 2029, με τον ποδοσφαιριστή να επιλέγει τη φανέλα με το Νο80.

Η ΑΕΚ θα βγάλει από τα ταμεία της 2.000.000 ευρώ, συν 250.000 σε μπόνους, ενώ η Σταντάρ Λιέγης διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 10%.

Ο Σαχαμπό, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Ρουάντας, ενώ φέτος μέτρησε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη βελγική ομάδα.

Το Onsports, παρουσίασε το προφίλ του νεαρού χαφ, με τη βοήθεια του Βέλγου δημοσιογράφου, Κέβιν Σοβάζ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό με μεταγραφή από τη Σταντάρ Λιέγης. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Χακίμ Σαχαμπό γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου 2005 στις Βρυξέλλες. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και είναι 10 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντα, από την οποία κατάγεται η μητέρα του.

Αφού πέρασε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου πολλών βελγικών συλλόγων (Μπέερσοτ, Άντερλεχτ, Γκενκ, Μαλίν) εντάχθηκε το 2020 σε αυτή της Λιλ.

Με τη Β' ομάδα της Λιλ έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2022 και ένα χρόνο μετά υπέγραψε συμβόλαιο στη Σταντάρ Λιέγης.

Άρχισε να αγωνίζεται στην ανδρική ομάδα της σε ηλικία 18 ετών και συμμετείχε σε 16 επίσημα ματς, πριν δοθεί δανεικός για μισή σεζόν (από τις αρχές μέχρι το καλοκαίρι του 2025) στην Μπέερσοτ (15 ματς-1 γκολ). Επέστρεψε στη Σταντάρ το περασμένο καλοκαίρι και έγινε βασικός στην ομάδα της, αγωνιζόμενος μέχρι τώρα στην τρέχουσα περίοδο σε 14 αγώνες πρωταθλήματος.

Χακίμ, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΓΓΑ: «Υπό διερεύνηση η εισβολή κουκουλοφόρων στο Μοσχάτο» - Οι δηλώσεις του Μαυρωτά

14:17TRAVEL

Μία μοναδική εξόρμηση στο Περτούλι, το «κόσμημα» της οροσειράς της Πίνδου

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

14:09LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ - Η ανάρτησή του

14:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα - Η ημερομηνία που θα καταβληθεί η πρώτη δόση

14:01LIFESTYLE

Eurovision: Πρόσωπα «φωτιά» στον εθνικό τελικό και τους ημιτελικούς

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Γερμανοί φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί να τους πάρει τον χρυσό - Ο θησαυρός των 100 δισ.ευρώ

13:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν κόντρα και στη Ρεάλ Μαδρίτης

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί 4 ετών βρήκε θησαυρό εκατομμυρίων ενώ έπαιζε με ανιχνευτή μετάλλων

13:54ΕΘΝΙΚΑ

Τεχνολογικό ορόσημο για την ΕΑΒ: Επιβεβαιώθηκε η ενσωμάτωση του αντι-drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» στο ισραηλινό BARAK-MX

13:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη απάτη με SMS δήθεν από τα «ΕΛΤΑ» - Τι αναφέρει

13:44LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Γίνεται το νέο πρόσωπο για την ανοιξιάτικη καμπάνια της GUESS

13:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για «το τζάμπα πέθανε» της Αλεξοπούλου: Έχει και η παραχάραξη τα όριά της

13:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι προβλέπει το Σύνταγμα για την αναθεώρηση - Η δύσκολη εξίσωση με τις πλειοψηφίες

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Ληστές έσυραν χρυσοχόο στην άσφαλτο με το αμάξι αφού του άρπαξαν κοσμήματα 200.000 ευρώ – Βίντεο από τη φυγή τους

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Συγγνώμη, λάθος»: Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχεται ότι έσπασε άλλη εταιρεία αντί για τα γραφεία της Βιολάντα και υπόσχεται να αποζημιώσει για τις υλικές ζημιές

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Με τη… βούλα «κιτρινόμαυρος» ο Σαχαμπό – Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του νεαρού Αφρικανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Συγγνώμη, λάθος»: Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχεται ότι έσπασε άλλη εταιρεία αντί για τα γραφεία της Βιολάντα και υπόσχεται να αποζημιώσει για τις υλικές ζημιές

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

14:09LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ - Η ανάρτησή του

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Χεράρδο Ταρασένα σε ηλικία 55 ετών

13:38ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για «το τζάμπα πέθανε» της Αλεξοπούλου: Έχει και η παραχάραξη τα όριά της

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Ληστές έσυραν χρυσοχόο στην άσφαλτο με το αμάξι αφού του άρπαξαν κοσμήματα 200.000 ευρώ – Βίντεο από τη φυγή τους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί 4 ετών βρήκε θησαυρό εκατομμυρίων ενώ έπαιζε με ανιχνευτή μετάλλων

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη απάτη με SMS δήθεν από τα «ΕΛΤΑ» - Τι αναφέρει

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κλειστό παραμένει και τη Δευτέρα το δεύτερο εργοστάσιο στη Λάρισα

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ