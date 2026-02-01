ΑΕΚ: Οριστικό! Παίκτης της «Ένωσης» ο Σαχαμπό – Τη Δευτέρα (02/02) η ανακοίνωση

Ο Χακίμ Σαχαμπό θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ΑΕΚ, καθώς ολοκληρώθηκαν όλα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στη μεταγραφή του – Τη Δευτέρα (02/02) η ανακοίνωση της μεταγραφής του από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Βαγγέλης Πάτας

Χακίμ Σαχαμπό ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής από τη Ρουάντα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια βρέθηκε στα γραφεία για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Σαχαμπό βρίσκεται στην Αθήνα από τα μεσάνυκτα της Παρασκευής (31/01), καθώς ΑΕΚ και Σταντάρ Λιέγης έδωσαν τα χέρια για τη μεταγραφή του, η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί τη Δευτέρα (01/02).

Η «Ένωση» θα βγάλει από τα ταμεία της 2.000.000 ευρώ, συν 250.000 σε μπόνους, ενώ η βελγική ομάδα διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 10%.

Ο Σαχαμπό, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Ρουάντας, ενώ φέτος μέτρησε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σταντάρ Λιέγης.

Το Onsports, παρουσίασε το προφίλ του νεαρού χαφ, με τη βοήθεια του Βέλγου δημοσιογράφου, Κέβιν Σοβάζ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ποτάμια οι δρόμοι σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά μετά την βροχόπτωση

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ευνούχισε τον σύντροφό της, πριν τον σκοτώσει - «Φαινόταν σαν το τέλειο ζευγάρι»

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Έστησαν παγίδα σε υπάλληλο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστικό! Παίκτης της «Ένωσης» ο Σαχαμπό – Τη Δευτέρα (02/02) η ανακοίνωση

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αποκλεισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά - Οι επιβάτες κάλεσαν το 112

15:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Θύμισε… ΣΕΦ το Παλέ: Στάζει η οροφή, προσωρινή διακοπή πριν το Άρης – Παναθηναϊκός!

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους - Πέρασε τη νύχτα στο καναπέ αγκαλιά με τα παιδιά

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δεν θα θανατωθεί το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί

15:39ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL, Μαρούσι – Πανιώνιος 97-105: «Διπλό» σωτηρίας για τους «κυανέρυθρους»

15:32LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: «Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος αλλά τα καταφέραμε», λέει για την περιπέτεια υγείας της

15:29ΕΘΝΙΚΑ

Μαρτυρία του κυβερνήτη του «Πυρπολητή» για τα Ίμια: Ο πόλεμος αποφεύχθηκε γιατί τέλειωσαν οι μπαταρίες των ασυρμάτων των βατραχανθρώπων

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση Ιράν - ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή η «αρμάδα» Τραμπ, απειλές πολέμου από Χαμενεΐ

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι – Συνεχίζεται η βροχή

15:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μποξέρ πέταξε το περουκίνι του στο κοινό, αφού ξεκόλλησε από χτύπημα που δέχτηκε σε αγώνα - Δείτε βίντεο

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Καποδίστρια στην Αργυρούπολη

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε παρέλαση στη Λουιζιάνα - Πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 6χρονο παιδί

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τα αρχεία Έπσταϊν με απαλλάσσουν», λέει μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων

14:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άλκης Καμπανός: Τρισάγιο στη μνήμη του - Το μήνυμα της μητέρας του - «Παρών» και ο Σιάο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

12:44ΚΑΙΡΟΣ

Πότε θα πλήξει τη χώρα το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αποκλεισμένα αυτοκίνητα στο δρόμο προς τον Λαϊλιά - Οι επιβάτες κάλεσαν το 112

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δεν θα θανατωθεί το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε - Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Κρέτσης: Ο 33χρονος που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα του από καρδιά και τον αδελφό του σε τροχαίο

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Σκοτώθηκε 44χρονος - Το όχημα προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γαύδος - «Το τελευταίο πλοίο ήρθε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Οικογένεια «άνοιξε το σπίτι της» σε νεογέννητο μοσχάρι λόγω ψύχους - Πέρασε τη νύχτα στο καναπέ αγκαλιά με τα παιδιά

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι – Συνεχίζεται η βροχή

15:29ΕΘΝΙΚΑ

Μαρτυρία του κυβερνήτη του «Πυρπολητή» για τα Ίμια: Ο πόλεμος αποφεύχθηκε γιατί τέλειωσαν οι μπαταρίες των ασυρμάτων των βατραχανθρώπων

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης διαγράφει τον Θανάση Οικονόμου - Τι είχε γράψει στην επίμαχη ανάρτηση για τα «γίδια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ