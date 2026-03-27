Μουντιάλ 2026: Οι πέντε σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς - Ποιος είναι ο στόχος

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 φέρνει σημαντικές αλλαγές στην μορφή και στους κανονισμούς της διοργάνωσης, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 ομάδες και οι αγώνες θα ξεπεράσουν τους 100 (συνολικά 104).

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκαστόν Εντούλ, προωθούνται πέντε βασικές αλλαγές στους κανόνες ποδοσφαίρου, ενόψει της τελικής φάσης που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με κυριότερο στόχο –μεταξύ άλλων– την αύξηση του καθαρού χρόνου παιχνιδιού, τη μείωση των καθυστερήσεων και την βελτίωση της ροής των αγώνων.

Συγκεκριμένα η FIFA προωθεί τις παρακάτω αλλαγές για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026:

Γρήγορες αλλαγές: Ο παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Αν καθυστερήσει, ο αντικαταστάτης του θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Διαχείριση χρόνου σε επαναφορές: Θα εφαρμόζεται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για πλάγια άουτ και ελεύθερα βολέ από τέρμα. Η υπέρβαση του χρόνου θα οδηγεί σε απώλεια κατοχής.

Ιατρική φροντίδα εκτός αγωνιστικού χώρου: Παίκτης που δέχεται ιατρική βοήθεια εντός γηπέδου θα πρέπει να αποχωρεί και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει, εκτός αν ο τραυματισμός προήλθε από παράβαση που τιμωρήθηκε με κάρτα.

Διεύρυνση VAR: Το VAR θα μπορεί να εξετάζει δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε αποβολή, καθώς και εσφαλμένα καταλογισμένα κόρνερ.

Αρχηγός και διαιτητές: Ενισχύεται ο κανονισμός ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάζει τον διαιτητή για εξηγήσεις, οι υπόλοιποι παίκτες κινδυνεύουν με κίτρινη κάρτα αν τον περικυκλώσουν.