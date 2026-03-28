ΑΕΚ: Αναμονή για Ρότα – Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «κιτρινόμαυροι»

Η ΑΕΚ επέστρεψε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/03) στις προπονήσεις, ενώ η προσοχή είναι στραμμένη στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος αποχώρησε κουτσαίνοντας από το φιλικό Ελλάδα – Παραγουάη.

Λάζαρος Ρότα ΑΕΚ
Μετά το πενθήμερο ρεπό που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, οι «κιτρινόμαυροι» έπιασαν δουλειά, ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για την πρεμιέρα των playoffs της Super League.

Η προετοιμασία, φυσικά, ξεκίνησε χωρίς τους διεθνείς, ενώ υπάρχει αναμονή για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Ρότα. Ο ακραίος μπακ γύρισε το πόδι του στο φιλικό της Εθνικής με την Παραγουάη κι αποχώρησε κουτσαίνοντας, ενώ από το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα επέστρεψε ο Μπάρναμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός, μετά από αίτημα της ΑΕΚ, επέστρεψε στα Σπάτα για να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του στον αστράγαλο.

Να θυμίσουμε ότι δεδομένα απών από το Ολυμπιακός – ΑΕΚ θα είναι ο Σταύρος Πήλιος, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες.

Την Τρίτη (31/03), η «Ένωση» θα δώσει κεκλεισμένων των θυρών φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα, εκεί όπου ο Νίκολιτς αναμένεται να δοκιμάσει και παιδιά από την Κ19.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ερυθρόλευκη» απάντηση ή «πράσινο» βήμα πρόκρισης | Η ώρα και το κανάλι

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Μοναδικό στιγμιότυπο: Πώς θηλυκές φάλαινες βοηθούν στον τοκετό και στηρίζουν το νεογέννητο

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόωρες… γιοκ: Γιατί η γραμμή Μητσοτάκη «εκλογές το 2027» είναι πολιτικά χρήσιμη σε αυτό το timing για τη ΝΔ;

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος: Ισχυρά φαινόμενα την Πρωταπριλιά – Τι λέει για «μετεωρολογική βόμβα»

13:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πλακιάς: Όποιος έχει συμφέροντα να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε η αυλαία στην τραγωδία της Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από τα Λιμανάκια - Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

13:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Καρέτσα και τον… στέλνουν στη Μίλαν: «Bασιλιάς των ασίστ»

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός του Ιράν στόχευσε αποθήκη ουκρανικού συστήματος κατά των drones στα ΗΑΕ

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Στα 10 μέτρα έχουν κατέβει οι δύτες - Επιχειρεί η ομάδα που εντόπισε τον 34χρονο

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν ναρκωτικά σε κελί κρατουμένου

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πλήρη κλιμάκωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Oι Χούθι απειλούν να κλείσουν και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε εργοστάσια όπλων σε όλο το Ιράν

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή σε απάτη με SMS για το Fuel Pass – Τι σας ζητούν οι επιτήδειοι

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κεραυνός «χτύπησε» σπίτι μέσα στη νύχτα - Σκηνές τρόμου για οικογένεια, δείτε εικόνες

12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αναμονή για Ρότα – Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «κιτρινόμαυροι»

12:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Παρατηρητής» ο Σαουλίδης λόγω... Τσίπρα;

12:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο Αττικής: Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη

12:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Μάτι της Σαχάρας: Ένα γεωλογικό μυστήριο κατανοητό μόνο από το διάστημα

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει ο σταθμός Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της Αστυνομίας

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Αντέχει το Ιράν: Μόνο το 1/3 του πυραυλικού οπλοστασίου του έχει καταστραφεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε η αυλαία στην τραγωδία της Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου από τα Λιμανάκια - Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Κεραυνός «χτύπησε» σπίτι μέσα στη νύχτα - Σκηνές τρόμου για οικογένεια, δείτε εικόνες

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει ο σταθμός Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της Αστυνομίας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Στα 10 μέτρα έχουν κατέβει οι δύτες - Επιχειρεί η ομάδα που εντόπισε τον 34χρονο

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε πλήρη κλιμάκωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Oι Χούθι απειλούν να κλείσουν και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ - Κύμα ισραηλινών επιθέσεων σε εργοστάσια όπλων σε όλο το Ιράν

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε 38χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του – Ήταν αδελφός αστυνομικού

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Όποιος περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει», λέει επαγγελματίας δύτης στο Newsbomb

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό βίντεο τα νέα οπλικά συστήματα που είδαμε στην παρέλαση

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Το δάγκωναν τα ξαδέλφια του, έπεσε από το καρότσι», ισχυρίζεται η 18χρονη μητέρα του κακοποιημένου βρέφους

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: «Μαριάμ… Η κόρη μου φοβάται το σκοτάδι» – Το συγκλονιστικό μοιρολόι μητέρας στα συντρίμμια του σπιτιού τους

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή σε απάτη με SMS για το Fuel Pass – Τι σας ζητούν οι επιτήδειοι

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μπαρ και επιτέθηκαν σε θαμώνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ