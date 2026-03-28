Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Μαυροπάνο και Κοντούρη με Ουγγαρία – «Ερωτηματικό» ο Ρότα

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για διαφορετικούς λόγους.

Ο Μαυροπάνος δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι στο φιλικό με την Παραγουάη και μετά τις εξετάσεις που έκανε κρίθηκε απαραίτητο να προφυλαχθεί. Όσον αφορά στον Κοντούρη, όπως αναμενόταν, θα ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων στο καθοριστικό ματς με τη Γερμανία, για την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.

Όσον αφορά στον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο από το φιλικό της Παρασκευής (27/03), η κατάσταση του θα αξιολογηθεί εκ νέου στην απογευματινή (18:00) προπόνηση.

