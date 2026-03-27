Ελλάδα - Παραγουάη 0-1: Μάθημα... λατινικό για την εθνική ομάδα

Την ήττα 1-0 από την Παραγουάη γνώρισε η Εθνική Ελλάδας στο πρώτο της… τεστ στο 2026 και στην προετοιμασία της για τα επίσημα ματς του Nations League.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ελλάδα - Παραγουάη 0-1: Μάθημα... λατινικό για την εθνική ομάδα
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παραγουάη πήρε τη νίκη χάρη στο τέρμα του Ντιέγκο Γκόμες στο 52ο λεπτό, σε μια αναμέτρηση όπου οι Λατινοαμερικάνοι έδειξαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η ομάδα του Γκουστάβο Αλφάρο προετοιμάζεται για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει στον όμιλό της τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον νικητή του ζευγαριού Κόσοβο - Τουρκία.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό ρυθμό, με την ελληνική ομάδα να απειλεί ουσιαστικά μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Δουβίκας επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Ολιβέιρα, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς είχαν τον έλεγχο και περισσότερη κατοχή, ωστόσο η Παραγουάη έδειχνε επικίνδυνη στις αντεπιθέσεις, κυρίως με τους Ενσίσο και Αλμιρόν.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ήρθε και το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, με τον Ντιέγκο Γκόμες να εκτελεί απευθείας φάουλ από καλή θέση και να στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Βλαχοδήμου. Μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές από τους δύο προπονητές, γεγονός που επηρέασε τον ρυθμό, ο οποίος έπεσε αισθητά.

Με βάση την εικόνα του αγώνα, η Παραγουάη έμοιαζε πιο κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, φτάνοντας συχνά έξω από την περιοχή, όμως οι Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος επενέβαιναν έγκαιρα. Ο Κωνσταντέλιας προσπάθησε με ατομικές ενέργειες να δώσει ώθηση στην επίθεση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Ντανιέλε Κίφι

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Μαυροπάνος (83΄ Ρέτσος), Χατζηδιάκος, Ρότα (76΄ Βαγιαννίδης), Γιαννούλης (76΄ Ζαφείρης), Κουρμπέλης (62΄ Κωνσταντέλιας), Μουζακίτης (76΄ Τσιμίκας), Μπακασέτας (62΄ Τριάντης), Τζόλης (62΄ Τεττέη), Καρέτσας (62΄ Μασούρας), Δουβίκας.

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Ολβέιρα, Γκ. Γκόμες, Αλντερέτε (61΄ Κανάλε), Αλόνσο (79΄ Μαϊντάνα), Μπενίτες (90+3΄λ.τρ. Βελάσκες), Ρομέρο (79΄ Οχέντα), Ντ. Γκόμες (60΄ Μαουρίσιο), Μπομπαντίγια (61΄ Φόντα), Αλμιρόν (69΄ Καμπαγέρο), Ενσίσο (69΄ Σόσα), Σανάμπρια (79΄ Άρσε).

Σχόλια
Novibet
