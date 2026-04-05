Super League 2: Ο Μακεδονικός «τράβηξε» τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Γ’ Εθνική

Το τελικό 2-2 ήταν καταδικαστικό και για τις δύο ομάδες, οι οποίες θα αγωνίζονται στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου τη νέα σεζόν.

Η ομάδα της Νέας Ευκαρπίας προηγήθηκε στο 31ο λεπτό με κεφαλιά του Νίκου, ενώ στο 50’ ο Καντάβ διπλασίασε τα τέρματα για τους φιλοξενούμενους. Ο ΠΑΣ Γιάννινα αντέδρασε και πίεσε για την ανατροπή, μειώνοντας σε 2-1 στο 56’ με τον Κασέμι. Τελικά, ο Πρεκατές διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 79ο λεπτό, σκορ που έμεινε μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, σημαντική νίκη σημείωσε η Καβάλα, η οποία επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ Β’ στο «Ανθή Καραγιάννη», παραμένοντας στο «κόλπο» της παραμονής. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 20ό λεπτό με τον Γκιτέρσο και κράτησαν το προβάδισμα έως την ανάπαυλα, όμως οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση στο δεύτερο μέρος με τέρματα των Ρόβα και Σιφναίου.

Ο Νέστος Χρυσούπολης κυριάρχησε απέναντι στον Καμπανιακό, καθώς επικράτησε με 3-0, φέρνοντας τον αντίπαλό του πιο κοντά στον υποβιβασμό. Τα γκολ σημείωσαν οι Γλίνος, Λέλεκας και Σταυρόπουλος.

Τα playouts του Β’ ομίλου

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β’ 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 3-0

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 2-2

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ Β’ 24 Νέστος Χρυσούπολης 23 Καβάλα 20 Καμπανιακός 13 ΠΑΣ Γιάννινα 10 Μακεδονικός 8

*Οι τελευταίες τέσσερις ομάδες υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική.

Η επόμενη αγωνιστική

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης

Καμπανιακός – Καβάλα

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα

