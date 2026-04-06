Μήνυμα συσπείρωσης από τον ΠΑΟΚ: «Επιστρέφουμε όταν σπεύδουν να μας ξεγράψουν»

«Οι μάχες είναι μπροστά μας» αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης στην ανάρτησή της, με αφορμή το «ευχαριστώ» που θέλησε να πει στον κόσμο της για τη συμπαράσταση στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Λευτέρης Μπακολιάς

Η πρεμιέρα των πλέι οφ δεν πήγε καλά για τον ΠΑΟΚ, καθώς δε νίκησε τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και είδε την απόσταση από την κορυφή να αυξάνεται στους 5 βαθμούς. Ο «Δικέφαλος» με ανάρτησή του θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράστασή του και παράλληλα να στείλει μήνυμα συσπείρωσης.

«Ένα “ευχαριστώ” είναι λίγο για όλο αυτόν τον κόσμο, που υπό οποιεσδήποτε συνθήκες είναι ο 12ος παίκτης.

Τίποτα δεν μπορεί να μας απογοητεύσει και κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας κάνει να χάσουμε τον στόχο από τα μάτια μας.

Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Έχουμε μπροστά μας πέντε συν έναν τελικούς. Μάχες που πρέπει και μπορούμε να δώσουμε.

Αυτή η ομάδα μας έχει μάθει να μην τα παρατά. Έχουμε αποδείξει ότι βρίσκουμε τον τρόπο να επιστρέφουμε, ακόμη κι όταν πολλοί σπεύδουν να μας ξεγράψουν. Και είμαστε σίγουροι πως θα το κάνουμε ξανά.

Τώρα είναι η στιγμή να μείνουμε όλοι ένα. Πιο κοντά από ποτέ. Με πίστη, με πάθος, με καρδιά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Οι μάχες για τους μεγάλους στόχους είναι μπροστά μας».

