Παραγουάη: Σκόραρε με το… πρόσωπο έπειτα από διώξιμο σε δικό του χαμένο πέναλτι – Βίντεο

Τύχη… βουνό είχε ποδοσφαιριστής σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος στην Παραγουάη, κατορθώνοντας με περιπέτεια να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

Στον αγώνα της Ολίμπια απέναντι στη Ρούμπιο Νου, ο Σεμπαστιάν Φερέιρα ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι, αλλά ο τερματοφύλακας απέκρουσε.

Η μπάλα έφτασε στον Φερνάντο Μαρτίνες της Ρούμπιο, ο οποίος στην προσπάθεια να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε στο πρόσωπο του Φερέιρα και αυτή κατέληξε στα δίχτυα.

?? Meanwhile in Paraguay, a striker missed a penalty and an opposition defender booted the ball, hitting the striker in the face & the ball went into the net.??pic.twitter.com/SyYCA7tUjs — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) April 13, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παραγουανός επιθετικός σχολίασε με χιούμορ τη φάση, περιγράφοντας ότι «ο πόνος ήταν τόσο δυνατός, που αρχικά δεν μπορούσα καν να ανοίξω τα μάτια μου, αλλά φαίνεται πως αυτήν τη φορά το πρόσωπό μου με βοήθησε να σκοράρω».

Το βίντεο με τη φάση έγινε viral μέσα σε μερικές ώρες, θυμίζοντας περισσότερο φάση από κάποιο video game παρά γκολ σε πραγματικό αγώνα ποδοσφαίρου.