Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός 2-1: Νίκη-ανάσα με ανατροπή και Παπαδόπουλο

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπαδόπουλο ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι του Φάρλεϊ Ρόσα στο 89ο λεπτό, ο Αστέρας Τρίπολης «γύρισε» το ματς με τον Παναιτωλικό (2-1) για την 4η αγωνιστική των Play Out της Super League και πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο που τον ανέβασε, έπειτα από καιρό πάνω απ’ την επικίνδυνη ζώνη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μετά την σπουδαία απόκρουση του Παπαδόπουλου στο πλασέ του Άλεξιτς στο 9ο λεπτό, ο Παναιτωλικός «χτύπησε» πρώτος στο ματς στο 13’ με το γκολ του Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος έκανε το 1-0 με ένα πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ.

Η αρκαδική ομάδα αντέδρασε άμεσα κι έφερε το ματς στα ίσα στο 17’ όταν ο Κετού έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Κουτσερένκο απομάκρυνε τη μπάλα με γροθιές αλλά την έστειλε στο δρόμο του Μπαρτόλο, ο οποίος με δυνατό δεξί σουτ ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Αστέρας συνέχισε να χάνει ευκαιρίες, με τους Μςκέντα (28’ κεφαλιά άουτ), Μπαρτόλο (34’ από γύρισμα του Δεληγιαννίδη) μέχρι τον «κεραυνό» του Γκονζάλεθ που τράνταξε το δοκάρι του Κουτσερένκο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας ήταν κυριαρχικός, χάνοντας τρεις σπουδαίες ευκαιρίες με τους Μπαρτόλο (50’), Αλμύρα (56’, 59’), για να έρθει το 2-1 για τους γηπεδούχους με υπέροχο πλασέ του Μακέντα, έπειτα από ασίστ του Μπαρτόλο.

Στο 81’ ο VAR κάλεσε τον διαιτητή Παπαδόπουλο για ένα πέσιμο του Μπάτζι στην περιοχή σε σπρωξίματα με τον Οκό κι ο ρέφερι έπειτα από on field review έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ρόσα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε στη σωστή γωνία κι απέκρουσε την πολύ δυνατή εκτέλεση του μεσοεπιθετικού του Παναιτωλικού, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Γκονζάλεθ (90’+5’ Τζανδάρης), Κετού (90’+5’ Μίτροβιτς), Μπαρτόλο (81’ Καλτσάς), Μακέντα (81’ Οκό).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης, Αποστολόπουλος (64’ Μανρίκε), Μπουχαλάκης (80’ Σμυρλής), Σατσιάς (64’ Εστεμπάν), Μάτσαν, Ρόσα, Άλεξιτς (80’ Λομπάτο), Αγκίρε (80’ Μπάτζι).