Σκωτία – Μαρόκο 0-1: Ανώτεροι οι Αφρικανοί που είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση

«Χρυσή» νίκη πήρε το Μαρόκο επί της Σκωτίας για το Group C. Οι Αφρικανοί ήταν ανώτεροι στο ματς της Βοστώνης και με αυτό το 1-0, είναι ουσιαστικά «αγκαλιά» με την πρόκριση. Καθώς ανέβηκαν στους 4 βαθμούς και έχουν μπροστά τους το θεωρητικά ευκολότερο ματς του ομίλου, κόντρα στην Αϊτή.

Η Σκωτία από την άλλη, έμεινε στους 3 βαθμούς και τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία. Με την εμφάνισή της, όμως, δεν άξιζε κάτι περισσότερο κόντρα στους Μαροκινούς. Οι οποίοι ήταν σαφώς ανώτεροι και προηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με τον Σαϊμπαρί. Είχαν ευκαιρίες να πετύχουν κι άλλα τέρματα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Οι ευρωπαίοι από την άλλη, ουσιαστικά δεν έχασαν ούτε μία κλασική ευκαιρία. Μόνο προς το τέλος της αναμέτρησης, με Βρετανικό άναρχο τρόπο παιχνιδιού, δοκίμασαν να απειλήσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Το ματς

Η αναμέτρηση της Βοστώνης άρχισε με γκολ… απ’ τα αποδυτήρια. Στο 2ο λεπτό το Μαρόκο «άνοιξε» εύκολα την άμυνα της Σκωτίας. Ο Μπραχίμ έκανε εκπληκτική κάθετη, ο Σαϊμπάρι έφυγε στην πλάτη της άμυνας και έστειλε εντυπωσιακά την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Το Μαρόκο συνέχισε να πιέζει κόντρα στην Σκωτία που έπαιζε αρκετά κλειστά στα πρώτα λεπτά. Στο 11’ οι Αφρικανοί έκλεψαν την μπάλα, ο Ουναΐ μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα, όμως δύο συμπαίκτες του δεν μπόρεσαν να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα.

Επτά λεπτά μετά, η πίεση των Μαροκινών ανάγκασε ξανά τους Σκωτσέζους σε λάθος, με τον Χακίμι να προλαβαίνει να «τσιμπήσει» την μπάλα, αλλά να μη νικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Τα «λιοντάρια» στο 38’ έκλεψαν ξανά την μπάλα με τον Ελ Αϊναουί, ο Σαϊμπαρί στην κόντρα βρήκε τον Ελ Κανούς εντός περιοχής, με το πλασέ του να φεύγει άουτ.

Η Σκωτία έκανε για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία της επιθετικά, στο 45+1’. Ο Πάτερσον έκανε τη σέντρα, ο ΜακΓκιν δεν βρήκε την μπάλα, ο Ρόμπερτσον σέντραρε από τα αριστερά και ξανά ο ΜακΓκιν δεν μπόρεσε να σουτάρει σωστά στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Στο δεύτερο μέρος η Σκωτία έδειξε σημάδια διάθεσης να… ξεμυτίσει. Όμως και πάλι το Μαρόκο έφτασε κοντά στο γκολ στο 51’. Ο Ελ Κανούς έφυγε στην κόντρα από αριστερά, γύρισε την μπάλα στον Σαϊμπαρί, το τελείωμά του κόντραρε στον Χέντρι και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι.

Μετά από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Ελ Κανούς πήρε την κεφαλιά και ο Γκαν με εκπληκτική επέμβαση έσωσε την Σκωτία.

Η Σκωτία στο 63’ πίεσε ψηλά, έκλεψε την μπάλα, ο Κρίστι έγινε κάτοχος, όμως το σουτ που δοκίμασε λίγο έξω απ’ την περιοχή, πέρασε άουτ.

Η αναμέτρηση κυλούσε χωρίς φάσεις, με τον ΜακΤόμινεϊ να μπαίνει στην περιοχή στο 82’, αλλά πριν σουτάρει του έκλεψε την μπάλα ο Ελ Αϊναουί. Ο άσος της Νάπολι απείλησε στο 85' με την προσπάθειά του να κοντράρει και να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Οι Μαροκινοί στο 90+3’ βγήκαν στην κόντρα, τελικός αποδέκτης έγινε ο Ταλμπί, με το δυνατό σουτ που δοκίμασε εντός περιοχής να φεύγει άουτ. Δύο λεπτά μετά ξανά στην κόντρα, ο Ταλμπί άνοιξε ωραία στον Αμαϊμούνι, με το σουτ του τελευταίου να φεύγει λίγο άουτ.

Διαιτητής: Ιλγκίζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)

Κίτρινες: Ρόμπερτσον, Ράλστον - Ντιόπ

ΣΚΩΤΙΑ (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ (60΄ Ντόουν), Χέντρι, Πάτερσον (88΄ Ράλστον), ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκίν (88΄ Στιούαρτ), Κρίστι (71΄ ΜακΛίν), Φέργκιουσον, Άνταμς (71΄ Ντάικς)

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ, Μαζράουι, Μπουαντί, Ουναΐ (90΄ Ελ Μουραμπέτ), Σαϊμπαρί (83΄ Ραχίμι), Ελ Κανούς (83΄ Ταλμπί), Ελ Αναουΐ, Ντίαθ (83΄ Αμαϊμούνι)