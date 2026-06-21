Μουντιάλ 2026: Επιβλητική η Ιαπωνία - «Σάρωσε» με 4-0 την Τυνησία και έκανε βήμα πρόκρισης

Snapshot Η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας νίκησε την Τυνησία με 4

0 και απέκτησε ισχυρό προβάδισμα για πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ από τον 6ο όμιλο.

Ο αγώνας στο στάδιο Μοντερέϊ ήταν ο 1.000ός στην ιστορία της τελικής φάσης του Μουντιάλ.

Η Ιαπωνία προηγήθηκε γρήγορα με γκολ στο 4ο λεπτό και διπλασίασε τα τέρματα στο 31ο, πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ιάπωνες σημείωσαν ακόμη δύο γκολ, ενώ η Τυνησία δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά.

Η νίκη της Ιαπωνίας την φέρνει σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης. Snapshot powered by AI

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ιαπωνίας, συνέτριψε την Τυνησία με 4-0 και απέκτησε ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στους «32» του Μουντιάλ, από τον 6ο όμιλο της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση που διεξήχθη στο στάδιο Μοντερέϊ του Μεξικού, έχει ξεχωριστή θέση στα χρονικά των Μουντιάλ, καθώς ήταν ο 1.000ός αγώνας που διεξήχθη για την τελική φάση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Από την αρχή του αγώνα, οι Ασιάτες επέβαλαν τον ρυθμό τους και μάλιστα σκόραραν μόλις στο 4ο λεπτό με τον Καμάντα ν' ανοίγει το σκορ. Παρά την ελαφρά αντίδραση των Αφρικανών, οι παίκτες του Χατζίμε Μοριγιάσου, ακολούθησαν πιστά τον σχεδιασμό του προπονητή τους και με ποδόσφαιρο υψηλής τακτικής και συγκέντρωσης, δεν άφησαν περιθώρια στους Τηνήσιους.

Το ματς ουσιαστικά «τελείωσε» στο 31ο λεπτό, όταν ο Ουέντα διπλασίασε τα τέρματα των Ιαπώνων και οι δύο ομάδες πήγαν στ΄αποδυτήρια με αυτό το σκορ.

Στο δεύτερο 45λεπτο, οι παίκτες του Ερβέ Ρενάρ δεν κατάφεραν κάτι ουσιαστικό μέσα στο γήπεδο και προϊόντος του χρόνου, φαινόταν πως έχουν αποδεχθεί την ήττα και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026. Από την πλευρά τους, οι Ιάπωνες «κατέβασαν στροφές», όμως δεν σταμάτησαν να παίζουν σύγχρονο και κυρίως ποδόσφαιρο πλήρους ελέγχου, με αποτέλεσμα να σκοράρουν ακόμη δύο φορές (69` Ιτο, 83` Ουέντα) και να φθάσουν με άνεση στην νίκη, που τους δίνει πλεονέκτημα για μία θέση στους «32» της διοργάνωσης.

Διαιτητής: Ι.Κόβατς (Ρουμανία)

Κίτρινες :

Κόκκινες :

Συνθέσεις:

ΤΥΝΗΣΙΑ (Ερβέ Ρενάρ): Νταχμέν, Αμπντί (90`+1` Ασουρί), Ταλμπί, Ρεκίκ, Μπρον (46` Χαμίντα), Βάλερι, Μετζμπρί, Σκιρί (90`+1` Κεντίρα), Σλιμάνε, Τουνεκτί (65` Τσαουάτ), Σαάντ (46` Γκάρμπι).

ΙΑΠΩΝΙΑ (Χατζίμε Μοριγιάσου): Σουζούκι, Ικατούρα, Χιρόκι Ίτο, Τομιγιάσου (79` Σέκο), Τανάκα, Ντοάν (74` Σουκαβάρα), Νακαμούρα (79` Γουίτο Σουζούκι), Γιούνια Ίτο, Κάμαντα (74` Τζ. Σουζούκι), Σάνο, Ουέντα (84` Γκότο).