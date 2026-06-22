Παναθηναϊκός: Επίσημη η μεταγραφή του Τσάπρα - Υπέγραψε μέχρι το 2030

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 4 χρόνια.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός: Επίσημη η μεταγραφή του Τσάπρα - Υπέγραψε μέχρι το 2030
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Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπήρχε για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, καθώς είχαν ενδιαφερθεί όλες οι μεγάλες ομάδες και κυρίως ο Ολυμπιακός, ολοκληρώνοντας μια σημαντική μεταγραφή για το παρόν και το μέλλον.

Το τριφύλλι κινήθηκε πιο αποφασιστικά από όλους και έφτασε σε συμφωνία με τον Λεβαδειακό, με τον 24χρονο Έλληνα μπακ να περνάει το πρωί της Δευτέρας (22/6) από ιατρικά και να βάζει στην συνέχεια την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2030.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Λεβαδειακό. Ο 24χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών κι έρχεται στο Τριφύλλι για να ενισχύσει την άμυνα αλλά και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2001 στη Λιβαδειά. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ακαδημίες της Βοιωτίας, ενώ πέρασε για ένα φεγγάρι και από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, προτού επιστρέψει στη γενέτειρά του για λογαριασμό του Λεβαδειακού.Εκεί άρχισε να κεντρίζει το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου καθώς οι εμφανίσεις του ήταν εντυπωσιακές, ιδίως με την Κ19 του Λεβαδειακού τη σεζόν 2018-19.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στις 25 Οκτωβρίου 2019 και σε ηλικία 18 ετών, πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στη Super League 2 απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ τη σεζόν 2021-22 καθιερώθηκε ως βασικός στην άμυνα του Λεβαδειακού.

Επί μια πενταετία αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στα μετόπισθεν των Βοιωτών, όχι μόνο για τις ανασταλτικές αλλά και για τις δημιουργικές ικανότητές του. Το φανερώνουν οι 26 ασίστ που έχει στο ενεργητικό του σε 167 συμμετοχές (εκ των οποίων 87 σε επίπεδο Super League) με τη φανέλα του Λεβαδειακού, ενώ έχει σκοράρει και 13 γκολ.

Συνέβαλε τα μέγιστα στις δύο ανόδους των Βοιωτών στη μεγάλη κατηγορία το 2022 και το 2024, ενώ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην εντυπωσιακή πορεία του Λεβαδειακού την περασμένη σεζόν τόσο στο πρωτάθλημα (5η θέση στην κανονική περίοδο) όσο και στο Κύπελλο (ημιτελικά). Το γεγονός αυτό τον μετέτρεψε σε μεταγραφικό «μήλο της Έριδος», όμως ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να τον ντύσει στα πράσινα.

Καλωσορίζουμε τον Τριαντάφυλλο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

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