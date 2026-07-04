Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις

Αναλυτικά το πρόγραμμα, οι αγώνες, οι ημερομηνίες και οι ώρες των σπουδαίων αναμετρήσεων για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Τα παιχνίδια που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7), ήταν τα τελευταία για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Διαμορφώθηκε η εικόνα για τις αναμετρήσεις των «16» της σπουδαίας διοργάνωσης, καθώς προέκυψαν όλα τα ματς.

Από σήμερα (4/7) μέχρι και την Τρίτη (7/7) θα διεξαχθούν τα οκτώ ματς των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από αυτές ξεχωρίζουν το Ιβηρικό ντέρμπι, Πορτογαλία – Ισπανία και το ματς των διοργανωτών Μεξικανών με τους Άγγλους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των «16» του Μουντιάλ:

Σάββατο 4/7

20:00 Καναδάς – Μαρόκο

Κυριακή 5/7

00:00 Παραγουάη – Γαλλία

23:00 Βραζιλία – Νορβηγία

Δευτέρα 6/7

3:00 Μεξικό – Αγγλία*

22:00 Πορτογαλία – Ισπανία

Τρίτη 7/7

3:00 ΗΠΑ – Βέλγιο

19:00 Αργεντινή – Αίγυπτος

23:00 Ελβετία – Κολομβία

*Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει την ώρα έναρξης του Μεξικό – Αγγλία, λόγω της προβλεπόμενης κακοκαιρίας στην πόλη του Μεξικό.

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