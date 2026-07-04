Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Πότε θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις
Αναλυτικά το πρόγραμμα, οι αγώνες, οι ημερομηνίες και οι ώρες των σπουδαίων αναμετρήσεων για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα παιχνίδια που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/7), ήταν τα τελευταία για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Διαμορφώθηκε η εικόνα για τις αναμετρήσεις των «16» της σπουδαίας διοργάνωσης, καθώς προέκυψαν όλα τα ματς.
Από σήμερα (4/7) μέχρι και την Τρίτη (7/7) θα διεξαχθούν τα οκτώ ματς των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από αυτές ξεχωρίζουν το Ιβηρικό ντέρμπι, Πορτογαλία – Ισπανία και το ματς των διοργανωτών Μεξικανών με τους Άγγλους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των «16» του Μουντιάλ:
Σάββατο 4/7
20:00 Καναδάς – Μαρόκο
Κυριακή 5/7
00:00 Παραγουάη – Γαλλία
23:00 Βραζιλία – Νορβηγία
Δευτέρα 6/7
3:00 Μεξικό – Αγγλία*
22:00 Πορτογαλία – Ισπανία
Τρίτη 7/7
3:00 ΗΠΑ – Βέλγιο
19:00 Αργεντινή – Αίγυπτος
23:00 Ελβετία – Κολομβία
*Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει την ώρα έναρξης του Μεξικό – Αγγλία, λόγω της προβλεπόμενης κακοκαιρίας στην πόλη του Μεξικό.