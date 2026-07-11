Θρήνος στη Νότια Αφρική: Βρέθηκε νεκρός ο Τζέιντεν Άνταμς μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο διεθνής μέσος Τζέιντεν Άνταμς βρέθηκε νεκρός λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με τη Νότια Αφρική στο Μουντιάλ - Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Ηλίας Λαλιώτης

Θρήνος στη Νότια Αφρική: Βρέθηκε νεκρός ο Τζέιντεν Άνταμς μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Ανείπωτος θρήνος επικρατεί στη Νότια Αφρική μετά την είδηση του θανάτου του Τζέιντεν Άνταμς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 25χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε νεκρός ελάχιστα εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή της αποστολής της εθνικής ομάδας από τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αμερική.

Η ξαφνική αυτή απώλεια έχει προκαλέσει σοκ στην αθλητική κοινότητα της χώρας και όχι μόνο, καθώς ο Άνταμς αποτελούσε ένα από τα ανερχόμενα στελέχη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Νότιας Αφρικής, έχοντας δώσει το «παρών» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, με 3 συμμετοχές.

Προς το παρόν είναι αδιευκρίνιστα τα αίτια του θανάτου του, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, με κάποια ρεπορτάζ να αναφέρουν πως έπασχε από κατάθλιψη.

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