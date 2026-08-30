Άρης - ΟΦΗ 2-1: Το 2/2 οι Θεσσαλονικείς που ανάγκασαν τους Κρητικούς στην πρώτη φετινή τους ήττα

Ο Άρης με μία άκρως πειστική εμφάνιση επικράτησε με 2-1 του ΟΦΗ για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Το σκορ για τους «κίτρινους» άνοιξε μόλις στο 3' ο Μάνου Γκαρθία με υπέροχο σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ ο Κουαμέ με ένα τρομερό τέρμα στο 68' πέτυχε το 2-0. Το μοναδικό που κατάφεραν οι Ομιλήτες ήταν να μειώσουν με τον Κόντρο στο 90'+5'.

Οι Θεσσαλονικείς μετά το τρίποντο αυτό παραμένουν αήττητοι έχοντας έξι βαθμούς, ενώ από την άλλη οι Κρητικοί παρέμειναν στους τρεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Άρης δεν χρειάστηκε παρά μόλις τρία λεπτά για να πάρει το προβάδισμα. Ο Ράτσιτς εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα του ΟΦΗ, έκλεψε την μπάλα και έβγαλε τον Μανού Γκαρθία απέναντι από τον Χριστογεώργο. Ο Ισπανός με ψύχραιμο πλασέ στο τετ-α-τετ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, επιστρέφοντας με τον καλύτερο τρόπο στη δράση.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να απειλούν και στο 22' ο Καντεβέρε βρέθηκε σε θέση εκτέλεσης μετά από γκελ της μπάλας και αδυναμία του Νικολάου να απομακρύνει, όμως ο Χριστογεώργος μπλόκαρε το πλασέ του.

Ο ΟΦΗ, πάντως, είχε τη μεγάλη του στιγμή στο 30'. Ο Νους έφυγε στην πλάτη της άμυνας και βγήκε τετ-α-τετ με τον Βέλιο, ο οποίος τον νίκησε σε μια σπουδαία επέμβαση. Στη συνέχεια της φάσης ο Αϊτόρ πήρε το ριμπάουντ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 35' οι Κρητικοί απείλησαν ξανά μετά από εκτέλεση κόρνερ με πάσα. Η σέντρα κατέληξε στην περιοχή, ο Νικολάου πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω και ο Νους προσπάθησε να βρει την μπάλα, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς αυτή κατέληξε άουτ.

Ο Άρης έψαξε το δεύτερο γκολ πριν από την ανάπαυλα. Στο 42' ο Καντεβέρε σούταρε στα σώματα, η μπάλα στρώθηκε στον Γκαρθία, ο οποίος επιχείρησε το σουτ, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και μετά την ανάπαυλα. Στο 50' ο Ράτσιτς έκλεψε την μπάλα, προχώρησε αρκετά μέτρα και έδωσε αριστερά στον Γιαννιώτα, ο οποίος σούταρε, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε και μπλόκαρε.

Στο 61' ο Φαμπιάνο έκλεψε από τον Αϊτόρ, έκανε τη σέντρα και ο Γιαννιώτας πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Ένα λεπτό αργότερα ο Μιρ πάτησε περιοχή από τα αριστερά και πλάσαρε με το δεξί, χωρίς να δυσκολέψει τον τερματοφύλακα των Ομιλητών.

Οι Κρητικοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 67' ο Μπόρχα δοκίμασε δυνατό διαγώνιο σουτ μετά την κάθετη του Ανδρούτσου, όμως ο Βέλιο απέκρουσε.

Και αμέσως μετά ήρθε η στιγμή του Κουαμέ. Στο 68', μετά από απομάκρυνση του Χριστογεώργου, η μπάλα έφτασε στον επιθετικό του Άρη εκτός περιοχής. Ο Κουαμέ έκανε το κοντρόλ και με εκπληκτική λόμπα από μακρινή απόσταση «κρέμασε» τον πορτιέρε των «ασπρόμαυρων», πετυχαίνοντας ένα απίθανο γκολ για το 2-0!

Ο ΟΦΗ είχε μια ακόμη καλή στιγμή στο 70', με τον Κόντρο να επιχειρεί γυριστή κεφαλιά, αλλά την μπάλα να περνά πάνω από την εστία.

Στο 86' ο Άρης κέρδισε πέναλτι, μετά από παρέμβαση του VAR, με τον διαιτητή να εξετάζει μαρκάρισμα του Ανδρούτσου στον Κουαμέ μέσα στην περιοχή. Ο Ράτσιτς ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Χριστογεώργος έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε, κρατώντας το 2-0.

Στο 90’+5’ ο ΟΦΗ κατάφερε να μειώσει το σκορ, με τον Κόντρο να ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα των Κρητικών. Ο Αθανασίου έκανε τη σέντρα και ο Κόντρο με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Ωστόσο, δεν υπήρχε πλέον χρόνος για κάτι περισσότερο, με τον Άρη να κρατά τη νίκη μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μάνου Γκαρθία, Γκαρέ, Φαντιγκά, Γένσεν - Μπουχαλάκης, Πούγγουρας.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Μπασιρού (80' Χόνγκλα), Παλάσιος (46' Γιαννιώτας), Μάνου Γκαρθία (58' Κουαμέ), Γκαρέ (90' Πετρίς), Καντεβέρε (58' Μιρ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Νικολάου, Πούγγουρας, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (46' Καραχάλιος), Ντίκμαν (46' Γκονθάλεθ), Νους (66' Αποστολάκης), Αϊτόρ (66' Κόντρο), Φούντας (79' Θεοδοσουλάκης).