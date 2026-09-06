Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2: Τρίτη νίκη σε ισάριθμα μας οι Αγρινιώτες

Το εξαιρετικό ξεκίνημα του Παναιτωλικού στη Super League, συνεχίζεται. Οι Αγρινιώτες έκαναν το 3Χ3, επικρατώντας για πρώτη φορά μακριά απ’ την έδρα τους. Πέρασαν νικηφόρα από τη Λιβαδειά με 2-0, αναγκάζοντας τον Λεβαδειακό σε τρίτη ήττα σε ισάριθμα ματς.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε θάρρος και το απέδειξε από την αρχή της αναμέτρησης. Ο Παναιτωλικός δεν έπαιξε με σκοπιμότητα, ήθελε να κυριαρχήσει στο ματς και σε μεγάλη διάρκειά του το κατάφερε. Είχε δύο δοκάρια, ενώ με τη «χρυσή αλλαγή» τον Οπόκου, πέτυχε δύο γκολ που έκριναν το ματς στην τελική ευθεία της αναμέτρησης.

Το δίκαιο «διπλό» στέλνει τον Παναιτωλικό στους 9 βαθμούς, ενώ ο Λεβαδειακός έμεινε χωρίς βαθμό.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε ισορροπημένα και τον Παναιτωλικό να θέλει να πάρει επιθετικές πρωτοβουλίες. Στο 7’, μάλιστα, έφτασε πολύ κοντά στο γκολ. Ο Εράκοβιτς σούταρε από καλή θέση, ο Άνακερ απέκρουσε και ο Μπάσι πήρε την κεφαλιά στο δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία.

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στις σημαντικές ευκαιρίες, στο 20ο λεπτό. Ο Βήχος εκτέλεσε απ’ ευθείας φάουλ, ο Στάγιτς βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και ο Κουτσερένκο έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία της αναμέτρησης και προσπαθούσαν να απειλήσουν από το 25 και μετά. Κάποια σουτ δεν έφεραν αποτέλεσμα, με τη μεγάλη ευκαιρία να έρχεται στο 36’. Από κόρνερ, ο Μπάτζι θέλοντας να διώξει έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της ομάδας του.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Μπάσι να εκτελεί φάουλ και τον Άνακερ να κάνει ωραία επέμβαση (48’). Τρία λεπτά μετά, ο Εστέμπαν κινήθηκε ωραία, αλλά το πλασέ του έφυγε άουτ.

Στο 54’ ο Κομπνάν για τους γηπεδούχους γύρισε ωραία, με το τελείωμά του να φεύγει άουτ. Ο Εμαννουηλίδης τέσσερα λεπτά μετά καθυστέρησε και δεν πάσαρε, με το σουτ που δοκίμασε να μη βρίσκει στόχο τελικά.

Το σκορ άνοιξε στο 77’. Με τον Παναιτωλικό να δικαιώνεται για το θάρρος του στο ματς. Ο Εστέμπαν άλλαξε εξαιρετικά το παιχνίδι για τον Οπόκου στα δεξιά στα όρια της περιοχής, μπήκε εντός αυτής και με εκπληκτικό σουτ νίκησε τον Άνακερ για το 0-1!

Η ομάδα του Αγρινίου έφτασε πολύ κοντά και σε δεύτερο γκολ. Στο 83’ ο Άλεξιτς πήρε πάσα εντός περιοχής, κοντρόλαρε και σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα κατέληξε στο κάθετο δοκάρι του Λεβαδειακού.

Στο 90+4’ ο Παναιτωλικός πέτυχε τελικά και δεύτερο γκολ. Ο Οπόκου έφυγε στο χώρο μόνος του, πέρασε και τον Άνακερ και στην κενή εστία έκανε το 0-2!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπάτζι, Οπόκου, Κουτσερένκο

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Άνακερ, Πάντεα, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Σουτ (75′ Ροντρίγκες), Νίκας, Κωστή, Ούρσι, Εμμανουηλίδης (64′ Οζέγκοβιτς), Κομπνάν (64′ Μπάουζα)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Στάγιτς, Μαυρίας, Αποστολόπουλος, Σατσιάς, Εράκοβιτς (61΄Νακάμπα), Μπάσι, Εστεμπάν (78′ Άλεξιτς), Τζενεπό (61′ Οπόκου), Μπάτζι (78′ Μπρέγκου)