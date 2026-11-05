Βραζιλία: Ο αγώνας που γράφτηκε στην ιστορία για τους λάθος λόγους - Βγήκαν 51 κόκκινες κάρτες

Snapshot Στον ημιτελικό του πρωταθλήματος Minas Gerais Κάτω των 20, 51 κόκκινες κάρτες δόθηκαν, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 36 αποβολών.

Η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από χλεύη του παίκτη Ντάβι της Mamoré προς τον πάγκο της Ουμπερλάντια, οδηγώντας σε βίαια επεισόδια και καταστροφές στο στάδιο.

Η αστυνομία παρενέβη λόγω των εκτεταμένων ζημιών, που περιελάμβαναν σπασμένες πόρτες, παράθυρα και κατεστραμμένα αντικείμενα στο γήπεδο.

Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά από τον διαιτητή μετά από περίπου 40 λεπτά διακοπής εξαιτίας των βίαιων επεισοδίων.

Η Uberlandia δέχτηκε γκολ στον επαναληπτικό ημιτελικό ως χειρονομία fair play, επιτρέποντας στην Mamoré να προκριθεί στον τελικό λόγω ανεπάρκειας παικτών. Snapshot powered by AI

Ο πρώτος ημιτελικός αγώνας του πρωταθλήματος της κατηγορίας Minas Gerais, του πρωταθλήματος Κάτω των 20 της Βραζιλίας, μεταξύ της Ουμπερλάντια και της Μαμόρε αμαυρώθηκε από σκηνές που οδήγησαν στην αποβολή 43 παικτών και οκτώ μελών του προπονητικού επιτελείου.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 36, σε έναν αγώνα πέμπτης κατηγορίας το 2011 μεταξύ της Club Atletico Claypole και της Victoriano Arenas στην Αργεντινή.

Το βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο O Tempo ανέφερε ότι κλήθηκε η στρατιωτική αστυνομία, λόγω εκτεταμένων ζημιών στο στάδιο Parque do Sabia.

Σύμφωνα με το φύλλο αγώνα του διαιτητή, ξέσπασε συμπλοκή στο δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Ντάβι του Μαμόρες χλεύασε τον πάγκο της αντίπαλης ομάδας κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών, όταν η ομάδα του προηγήθηκε με 3-1.

GUINNESS WORLD RECORD HAS BEEN BROKEN IN BRAZIL IN A FOOTBALL GAME. A Guinness World Record was broken for the number of red cards in a single game, the Minas Gerais Under-20 Championship clash between Uberlândia and Mamoré saw 51 sendings off, including 43 players and eight members of coaching staff 🤯🟥 A mass brawl that began in the 54th minute saw the referee break a record that had stood since 2011 for the most expulsions in a single fixture, according to reports from O Tempo 😭 The referee's report indicated that the chaos wasn't limited to the players. Six ball boys reportedly participated in the aggression, throwing punches, kicks, and objects at players and members of the Mamoré coaching staff. Stretchers and chairs were also used in the fighting that took close to 40 minutes to subside, while local military police were forced to attend to assess the vandalism inside the stadium after the air had cooled 🇧🇷 — Peter O.U (@Parisdreams_emp) November 4, 2026

Ο προπονητής τερματοφυλάκων της Ουμπερλάντια, Πάουλο Σέρχιο Ντίας Ντος Σάντος, έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο για να του ζητήσει τα ρέστα, πυροδοτώντας συγκρούσεις και τις επακόλουθες αποβολές, με τρεις παίκτες να έχουν ήδη αποβληθεί νωρίτερα.

Η αστυνομική έκθεση ανέφερε 14 σπασμένες πόρτες, κατεστραμμένες εγκαταστάσεις ντους, σπασμένα παράθυρα και ότι παγκάκια, τραπέζια και καρέκλες είχαν καταστραφεί.

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Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου 40 λεπτά και στη συνέχεια διακόπηκε οριστικά από τον διαιτητή Φερνάντο Πάτρικ Ντρόσγκιτς Μοντέστο.

Η Uberlandia επιβεβαίωσε έκτοτε, ότι δέχτηκαν το γκολ στον δεύτερο αγώνα του ημιτελικού επειδή η Mamore έχει μόνο επτά παίκτες διαθέσιμους ως αποτέλεσμα όλων των κόκκινων καρτών.

Περιέγραψαν την κίνησή τους ως «χειρονομία fair play», καθώς η Mamore θα προκρινόταν στον τελικό και η Uberlandia θα επικεντρωθεί στον αγώνα για την τρίτη θέση.