Κριστιάνο Ρονάλντο: Από το πρώτο γκολ κόντρα στην Ελλάδα και τα δάκρυα στο Euro 2004, στην κορυφή

Snapshot Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας μετά από 234 συμμετοχές και 146 γκολ, κατέχοντας όλα τα εθνικά ρεκόρ.

Σημαντικές στιγμές της καριέρας του περιλαμβάνουν το πρώτο γκολ του στο Euro 2004, την κατάκτηση του Euro 2016 και την πρωτιά του σε διεθνείς σκόρερ και συμμετοχές.

Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε έξι διαφορετικά Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα, καθώς και ο πρώτος με 200 συμμετοχές σε εθνικό επίπεδο.

Η καριέρα του περιλάμβανε σημαντικές διαμάχες με προπονητές και πειθαρχικές διαδικασίες, που οδήγησαν τελικά στην αποχώρησή του το 2026.

Κατέκτησε δύο Nations League με την Πορτογαλία και ανέδειχθηκε κορυφαίος σκόρερ σε πολλές μεγάλες διοργανώσεις, διατηρώντας κορυφαία επίδοση στο διεθνές ποδόσφαιρο. Snapshot powered by AI

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμφιλιώθηκε με την ιδέα ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε ο καιρός για να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, σε πρώτη φάση σε διεθνές επίπεδο. Ο CR7 ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/11) ότι σταματά να αγωνίζεται για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, αφού κατέρριψε κάθε ρεκόρ που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο.

Έχοντας φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο 234 φορές κι έχοντας σημειώσει 146 τέρματα, ο γεννημένος στο Φουνσάλ της Μαδέιρα, έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών και λατρεύτηκε όσο λίγοι στην πατρίδα του.

Όταν συστήθηκε στο διεθνές κοινό κόντρα στην Ελλάδα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας σε ηλικία 18 ετών, στις 20 Αυγούστου 2003, ως αλλαγή σε φιλικό αγώνα απέναντι στο Καζακστάν.

Στο Euro 2004 πέτυχε το πρώτο του διεθνές γκολ, στην ήττα με 2-1 από την Ελλάδα στη φάση των ομίλων, στην όγδοη συμμετοχή του με το εθνόσημο.

Παρά την ήττα της Πορτογαλίας από την Ελλάδα και στον τελικό της διοργάνωσης, ο Ρονάλντο συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του τουρνουά, έχοντας σημειώσει δύο γκολ και μοιράσει δύο ασίστ.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, σε ηλικία 21 ετών και 132 ημερών, έγινε ο νεότερος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε τελική φάση Μουντιάλ. Η Πορτογαλία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη Γαλλία. Ο Ρονάλντο, ωστόσο, δέχθηκε αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, εξαιτίας ενός περιστατικού που είχε προηγηθεί στον προημιτελικό με την Αγγλία. Παράλληλα, η τεχνική επιτροπή της FIFA δεν τον επέλεξε για το βραβείο του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης, το οποίο απονεμήθηκε στον Γερμανό Λούκας Ποντόλσκι, με τη συμπεριφορά του Πορτογάλου να αποτελεί έναν από τους παράγοντες της απόφασης.

Αρχηγός από το 2007 με το Νο.7

Στις 6 Φεβρουαρίου 2007, ο Ρονάλντο φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Πορτογαλίας, σε φιλική αναμέτρηση με τη Βραζιλία. Λίγο πριν από το Euro 2008 καθιερώθηκε και με τη φανέλα με το Νο 7. Παρότι πέτυχε οκτώ γκολ στην προκριματική φάση, επίδοση που τον έφερε στη δεύτερη θέση των σκόρερ, στα τελικά της διοργάνωσης βρήκε δίχτυα μόλις μία φορά, στη νίκη με 3-1 επί της Τσεχίας στη φάση των ομίλων. Η πορεία της Πορτογαλίας ολοκληρώθηκε στα προημιτελικά, μετά την ήττα με 3-2 από τη Γερμανία.

Στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ στη διοργάνωση της Νότιας Αφρικής σημείωσε μόλις ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και στις τρεις αναμετρήσεις της Πορτογαλίας στη φάση των ομίλων, απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη Βόρεια Κορέα και τη Βραζιλία. Το μοναδικό του τέρμα στο τουρνουά σημειώθηκε στη συντριπτική νίκη με 7-0 επί της Βόρειας Κορέας, βάζοντας τέλος σε ένα διάστημα 16 μηνών χωρίς διεθνές γκολ.

Δύο χρόνια αργότερα, στο Euro 2012, ο Ρονάλντο πέτυχε τρία γκολ και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, ενώ αναδείχθηκε ένας από τους πρώτους σκόρερ. Στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2014 σημείωσε οκτώ τέρματα, ωστόσο η Πορτογαλία δεν εξασφάλισε απευθείας την πρόκριση. Την έστειλε στα τελικά ο ίδιος, καθώς πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του στις δύο αναμετρήσεις των μπαράζ με τη Σουηδία. Στη διοργάνωση της Βραζιλίας μοίρασε την ασίστ για την ισοφάριση στο 2-2 απέναντι στις ΗΠΑ και πέτυχε το νικητήριο γκολ στη νίκη με 2-1 επί της Γκάνας.

Η κατάκτηση του Euro και η ομιλία στα αποδυτήρια

Το 2016 αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες χρονιές στην καριέρα του, καθώς οδήγησε την Πορτογαλία στην κατάκτηση του πρώτου Euro της ιστορίας της. Παρότι αποχώρησε τραυματίας μόλις στο 25ο λεπτό του τελικού απέναντι στη διοργανώτρια Γαλλία, πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του το τρόπαιο.

Ο ίδιος κατέκτησε το Ασημένιο Παπούτσι ως δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά παρέλαβε την τέταρτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Η κατάκτηση του Euro έδωσε στην Πορτογαλία το εισιτήριο για το Κύπελλο Συνομοσπονδιών του 2017 στη Ρωσία, όπου τερμάτισε στην τρίτη θέση. Ο Ρονάλντο αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και στους τρεις αγώνες της ομάδας του στη φάση των ομίλων.

Στα αποδυτήρια, μετά τον τελικό του Euro 2016 είχε αποθεώσει τον Φερνάντο Σάντος και το επιτελείο του, με μια ομιλία που έμελλε να σημαδέψει την καριέρα του.

💚❤️🏆 Cristiano Ronaldo’s speech when delivered first trophy ever for Portugal, Euro 2016. “It’s the happiest day of my life”. https://t.co/vCoNo3AQG3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2026

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που σημείωσε χατ-τρικ σε αγώνα της διοργάνωσης, στην ισοπαλία 3-3 με την Ισπανία.

Στην επόμενη αναμέτρηση πέτυχε το μοναδικό γκολ της νίκης με 1-0 επί του Μαρόκου, φτάνοντας τα 85 διεθνή τέρματα και ξεπερνώντας το ρεκόρ του Φέρεντς Πούσκας ως ο Ευρωπαίος με τα περισσότερα γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Οι εμφανίσεις του τού εξασφάλισαν μία θέση στην καλύτερη ενδεκάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το 2019 οδήγησε την Πορτογαλία στην κατάκτηση της πρώτης διοργάνωσης του Nations League της UEFA, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην τελική φάση. Στο Euro 2020 κατέκτησε το Χρυσό Παπούτσι, καθώς ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της διοργάνωσης, και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε πέντε διαφορετικά Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Στις 23 Ιουνίου 2021, με δύο γκολ απέναντι στη Γαλλία, ξεπέρασε τον Αλί Νταεΐ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Στις 9 Οκτωβρίου 2021, σκόραρε στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Κατάρ, πραγματοποιώντας την 181η διεθνή συμμετοχή του και ξεπερνώντας το ευρωπαϊκό ρεκόρ του Σέρχιο Ράμος.

Τρεις ημέρες αργότερα, απέναντι στο Λουξεμβούργο, σημείωσε χατ-τρικ στη νίκη με 5-0, καταγράφοντας το δέκατο χατ-τρικ του με την εθνική ομάδα και γινόμενος ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει τέτοιο αριθμό χατ-τρικ στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Ο απόλυτος «άρχοντας» των Μουντιάλ

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, ο Ρονάλντο έγραψε ξανά ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε πέντε διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ, με το πέναλτι που εκτέλεσε απέναντι στην Γκάνα στις 24 Νοεμβρίου. Ωστόσο, μετά από διαφωνία με τον προπονητή Φερνάντο Σάντος, έμεινε εκτός αρχικής ενδεκάδας στον αγώνα της φάσης των «16».

Ήταν η πρώτη φορά από το Euro 2008 που δεν ξεκίνησε βασικός σε παιχνίδι μεγάλης διοργάνωσης με την Πορτογαλία, αλλά και η πρώτη φορά από το Euro 2000 που η εθνική ομάδα παρατάχθηκε χωρίς εκείνον στην αρχική ενδεκάδα σε νοκ άουτ αγώνα μεγάλης διοργάνωσης.

Στις 23 Μαρτίου 2023, με δύο γκολ απέναντι στο Λιχτενστάιν, έφτασε τις 197 συμμετοχές και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες διεθνείς εμφανίσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στις 20 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την Πορτογαλία, πετυχαίνοντας μάλιστα το νικητήριο γκολ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro.

Έγινε έτσι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έφτασε τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Στις 16 Οκτωβρίου, η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρώτη θέση στον προκριματικό της όμιλο για το Euro 2024, με τον Ρονάλντο να πετυχαίνει δύο γκολ στην εκτός έδρας νίκη με 5-0 επί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Με την έναρξη της αναμέτρησης απέναντι στην Τσεχία για το Euro 2024, ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2024 πέτυχε το 900ό γκολ της επαγγελματικής του καριέρας, στη νίκη με 2-1 επί της Κροατίας για το Nations League.

Λίγο περισσότερο από δύο μήνες αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου, κατέρριψε και το ρεκόρ των περισσότερων διεθνών νικών, φτάνοντας τις 132 και ξεπερνώντας τον Σέρχιο Ράμος, μετά τη νίκη με 5-1 επί της Πολωνίας, στην οποία σημείωσε δύο γκολ.

Στις 8 Ιουνίου 2025, ο Ρονάλντο κατέκτησε με την Πορτογαλία το δεύτερο Nations League της ιστορίας της, επικρατώντας της Ισπανίας στον τελικό. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση σημείωσε οκτώ γκολ σε εννέα αναμετρήσεις.

Στις 14 Οκτωβρίου 2025, πέτυχε δύο γκολ στην ισοπαλία 2-2 με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, φτάνοντας τα 41 τέρματα σε προκριματικές φάσεις Μουντιάλ και ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ. Στις 14 Νοεμβρίου αποβλήθηκε στην ήττα με 2-0 από την Ιρλανδία στο Δουβλίνο, καθώς χτύπησε με τον αγκώνα τον αμυντικό Ντάρα Ο'Σέι. Η FIFA του επέβαλε αρχικά ποινή αποκλεισμού τριών μηνών και αναστολή ενός έτους, ωστόσο στις 5 Δεκεμβρίου ακύρωσε την απαγόρευση, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις 19 Μαΐου 2026, ο Ρονάλντο επιλέχθηκε στην αποστολή 26 ποδοσφαιριστών της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, καταγράφοντας την έκτη συμμετοχή του στη διοργάνωση, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ. Στις 23 Ιουνίου, στη δεύτερη αναμέτρηση της ομάδας του στη φάση των ομίλων, σημείωσε δύο γκολ στη νίκη με 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν.

Έγινε έτσι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, ενώ έφτασε τα δέκα γκολ στη διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των εννέα τερμάτων του Εουσέμπιο.

Το τελευταίο του γκολ

Στις 2 Ιουλίου πέτυχε το πρώτο του γκολ σε νοκ άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με πέναλτι στη νίκη με 2-1 επί της Κροατίας. Τέσσερις ημέρες αργότερα, ωστόσο, η Πορτογαλία αποκλείστηκε στη φάση των «16», μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία, με τον Μίκελ Μερίνο να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις. Η παρουσία του Ρονάλντο στη διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από τους σχολιαστές αναποτελεσματική και χωρίς ουσιαστική επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας.

Η αρχή του τέλους

Μετά το τέλος του Μουντιάλ του 2026, ο Ρονάλντο φέρεται να εξέτασε το ενδεχόμενο αποχώρησης από την εθνική ομάδα, ωστόσο ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Πέδρο Προένσα, τον έπεισε να συνεχίσει. Ακολούθησε νέα ένταση με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς, όταν ο Πορτογάλος άσος έμεινε στον πάγκο σε ολόκληρη τη νίκη επί της Νορβηγίας.

Στον πρώτο αγώνα του Ζεσούς ως προπονητή των Ιβήρων, η Πορτογαλία υποδέχτηκε την Ουαλία για το UEFA Nations League στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, ένα παιχνίδι που τελικά θα αποτελούσε την τελευταία εμφάνιση του Ρονάλντο με τη φανέλα της χώρας του.

Ο Ρονάλντο αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της εθνικής στις 30 Σεπτεμβρίου, με τον Ζεσούς να κάνει λόγο στη συνέχεια για παρεξήγηση. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ωστόσο, τον κατηγόρησε στις 6 Οκτωβρίου ότι αθέτησε δύο υποσχέσεις, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη και δηλώνοντας πρόθυμος να επιστρέψει.

Στις 10 Οκτωβρίου, η Ομοσπονδία τον έθεσε προσωρινά σε αναστολή εν αναμονή πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε στις 19 Οκτωβρίου με πρόστιμο και αποκλεισμό 30 ημερών.

Στις 5 Νοεμβρίου 2026, ο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

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