Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το διεθνές ποδόσφαιρο μετά από μια καριέρα-ρεκόρ με την Πορτογαλία.

Ο 41χρονος άσος ανακοίνωσε την απόφασή του την Πέμπτη (5/11) σε ένα μακροσκελές βίντεο στο Instagram, όπου διάβασε μια επιστολή προς τους υποστηρικτές του.

«Ήρθε η μέρα να παραδώσω πίσω τη φανέλα με τον αριθμό 7 της εθνικής μας ομάδας», είπε, αναφερόμενος στον εμβληματικό αριθμό της φανέλας του.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι μου ανήκει. ​​Αλλά για 23 χρόνια, είχα το προνόμιο και την ευθύνη να το φοράω».

Ο Ρονάλντο έπαιξε 234 φορές με την εθνική του ομάδα πετυχαίνοντας 146 διεθνή γκολ. Τόσο σε συμμετοχές, όσο και σε γκολ ο CR7 είναι μακράν ο πρώτος στην εθνική ομάδα των Ιβήρων.