Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το διεθνές ποδόσφαιρο μετά από μια καριέρα-ρεκόρ με την Πορτογαλία.
Ο 41χρονος άσος ανακοίνωσε την απόφασή του την Πέμπτη (5/11) σε ένα μακροσκελές βίντεο στο Instagram, όπου διάβασε μια επιστολή προς τους υποστηρικτές του.
«Ήρθε η μέρα να παραδώσω πίσω τη φανέλα με τον αριθμό 7 της εθνικής μας ομάδας», είπε, αναφερόμενος στον εμβληματικό αριθμό της φανέλας του.
«Ποτέ δεν πίστευα ότι μου ανήκει. Αλλά για 23 χρόνια, είχα το προνόμιο και την ευθύνη να το φοράω».
Ο Ρονάλντο έπαιξε 234 φορές με την εθνική του ομάδα πετυχαίνοντας 146 διεθνή γκολ. Τόσο σε συμμετοχές, όσο και σε γκολ ο CR7 είναι μακράν ο πρώτος στην εθνική ομάδα των Ιβήρων.
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