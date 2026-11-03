Πορτογαλία: Ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε για πρώτη φορά στην Κ-17

Snapshot Ο 16χρονος Κριστιάνο Τζούνιορ κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα Κ-17 της Πορτογαλίας.

Η κλήση αφορά τους προκριματικούς αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027 με Ανδόρα, Βουλγαρία και Σερβία.

Ο Κριστιάνο Τζούνιορ έχει ήδη αγωνιστεί στις ομάδες Κ-15 και Κ-16 της Πορτογαλίας.

Στην Κ-16 έχει σημειώσει τρία γκολ σε εννέα συμμετοχές έως τώρα.

Όλοι οι προκριματικοί αγώνες θα διεξαχθούν στο «Cidade do Futebol» κοντά στη Λισαβόνα. Snapshot powered by AI

Ο 16χρονος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, κεντρικός επιθετικός Κριστιάνο Τζούνιορ, συνεχίζει την ανοδική του πορεία στις εθνικές ομάδες υποδομής της Πορτογαλίας, κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα Κ-17 της Πορτογαλίας ενόψει τριών αγώνων για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027, με Ανδόρα (11/11), τη Βουλγαρία (14/11) και τη Σερβία (17/11). Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο «Cidade do Futebol», στα περίχωρα της Λισαβόνας.

Πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική Κ-15 στις 13 Μαΐου 2025.

Στη συνέχεια, στα τέλη Οκτωβρίου, προωθήθηκε στην ομάδα Κ-16, κάνοντας το ντεμπούτο του σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Έκτοτε, έχει καταγράψει άλλες οκτώ συμμετοχές -με πιο πρόσφατη αυτή της 24ης Μαΐου- πετυχαίνοντας τρία γκολ.

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