Ολυμπιακοί Αγώνες: Μια δυνατή φιλία Ντουπλάντις με Καραλή - «Με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα»

?NEW PODCAST?



The perfect appetiser to get you in the mood for tonight’s @BAUHAUSGALAN??



Plus Greek prodigy @emmanuelkaralis joins to talk the highs and lows of pole vaulting ??



iTunes?:https://t.co/ee3tAMG5Xd

Spotify?:https://t.co/wyTWccL5i7 pic.twitter.com/LVb45TO0U6